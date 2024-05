Sondaggi politici, caos Liguria quanto sposta alle Europee?/ Per 82% voto non cambia: 45% boccia arresto Toti

GLI ARRESTI IN LIGURIA NON SPOSTANO (MOLTI) VOTI ALLE ELEZIONI EUROPEE: ECCO COSA DICONO I SONDAGGI NOTO

Da che mondo e mondo in Italia (e non solo) le inchieste che coinvolgono personaggi illustri della politica spesso non portano effettivi stravolgimenti nelle tornate elettorale successive: dai sondaggi politici alle “grancasse” mediatiche, sembra sempre che un arresto o un’inchiesta “eccellente” possa sconvolgere del tutto l’elezione. Questa volta anche osservando i dati in arrivo da Noto Sondaggio ed Euromedia non pare che l’arresto del Governatore ligure Giovanni Toti, membro stabile del Centrodestra in Noi Moderati-Cambiamo, abbia sconvolto più di tanto gli scenari elettorali pur con un’inchiesta esplosa ad un mese quasi esatto dal voto delle Elezioni Europee 2024.

Giovanni Toti: “dimostrerò mia innocenza, nessun reato”/ Spinelli ai pm “ho finanziato il Pd, soldi a Bonino”

I sondaggi politici presentati da Antonio Noto su “La Repubblica” del 19 maggio scorso fanno ben intuire quanto gli italiani siano abbastanza avvezzi alle vicende di “presunta corruzione” tra politica e imprese: solo il 10% spiega nelle interviste rilasciate il 15-16 maggio 2024 a Noto Sondaggi come sia disposto a cambiare partito in vista delle Europee dopo l’arresto del Presidente ligure e del suo capo di gabinetto Cozzani. Il 43% ammette che era intenzionato a votare e così farà senza modifica alcuna sulla lista prescelta, il 36% invece manifesta la volontà di astenersi dal voto: in quel 10% di chi invece dice di voler cambiare voto, il 14% aveva votato FdI alle Politiche 2022, il 12% la Lega e il 15% Forza Italia.

SCENARIO LIGURIA/ Così la "nebbia" di un'inchiesta-fiume aiuta il Pd in Puglia (e a Genova)

SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA: CAOS LIGURIA, ELETTORI SPACCATI SULL’ARRESTO DI TOTI PRIMA DELLE EUROPEE 2024

Stesso tema, cambiano i sondaggi politici, non si modificano di molto i risultati: dopo Noto anche Euromedia Research per “Porta a Porta” lo scorso 16 maggio ha provato a sondare il terreno con l’elettorato per capire se fosse cambiato qualcosa dopo lo scoppio dell’inchiesta Genova con Toti, Spinelli, Moncada e co. coinvolti. Secondo il 39,5% resta la sensazione che qualcosa possa modificarsi nella mappa di voto dopo le inchieste in Liguria, mentre il 42,6% ripete che la vicenda non avrà alcun impatto sulle Elezioni Europee.

CASO TOTI/ Le accuse dei pm e quegli "eterni" problemi che ci rimandano a Mani Pulite

In maniera ancora più netta, gli elettori intervistati nei sondaggi politici Euromedia spiegano che nello specifico delle intenzioni di voto ben l’82,9% ritiene che le vicende in arrivo da Genova «non influiscono sulle mie intenzioni di voto»: solo il 4,5% invece considera di cambiare partito, mentre il 12,6% dice che non sa/non vuole rispondere. Ultimo tema, l’elettorato si spacca in merito all’arresto effettivo del Presidente ligure ad un mese dalle Europee: il 54,9% ritiene sia stata giusta la scelta della magistratura di porre Toti ai domiciliari pur se dopo una richiesta formulata addirittura a dicembre 2023; il 29,4% invece è convinto che l’arresto del Governatore di Centrodestra non sia stato legittimo, o che quantomeno si sarebbe dovuto aspettare almeno dopo le Elezioni per il Parlamento Ue.











© RIPRODUZIONE RISERVATA