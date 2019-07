Sondaggi politici/ Carola ‘traina’ Lega al 37,5%: Forza Italia 8%, crisi senza fine

L’estate è entrata nel suo pieno ma la politica, e con essa i sondaggi politici elettorali in questo luglio decisivo, non vanno in vacanza: per eventuali elezioni anticipate serve che il Governo cada entro la fine del mese (ma forse addirittura entro il 20 luglio) altrimenti non v’è lo spazio effettivo per arrivare alle urne prima dell’autunno, dove poi andrà preparata la Manovra di Bilancio forse più complessa degli ultimi 20 anni. Per questo motivo, osservare come e con che forza di consensi si avvicinano i partiti italiani resta un esercizio tutt’altro che “inutile” in questa bollente estate politica (sotto tutti i punti di vista). Stando agli ultimi sondaggi politici di Eumetra, condotti per Affari Italiani, il caso Sea Watch e soprattutto l’arresto-liberazione di Carola Rackete sembra aver tirato ancora più il traino alla già in testa Lega di Matteo Salvini: 37,5% per il Carroccio, mentre dietro crescono anche se di poco sia M5s (19%) che Partito Democratico (24%), entrambi guadagnando voti non tanto su Salvini ma sugli astenuti e sulla costante crisi di Forza Italia. Berlusconi infatti scende all’8% ma Fratelli d’Italia non ne approfitta e resta al 6,5%: tutti gli altri partiti rimanenti, assieme, non superano ad oggi il 5%.

SONDAGGI SWG (LUGLIO): TAV, AVANTI TUTTA

Uno dei punti su cui sicuramente il Governo Conte resta ancora diviso fortemente al suo interno è lo snodo Tav: l’annuncio fatto qualche giorno fa del Consiglio d’Amministrazione di Telt da Parigi ha dato il via libera alle manifestazioni di interesse per le imprese al fine di organizzare gli imminenti bandi per la Grande Opera Tav fra Torino e Lione. La Lega spinge assieme al neo Presidente del Piemonte Cirio per il Sì all’opera strategica, l’Unione Europea ha concesso anche un 5% di fondi in più (pagherà il 55% dell’intera opera ferroviaria) ma il M5s resta nell’angolo e per il momento non vuole saperne di dare il proprio assenso. I sondaggi politici mossi da Swg (e mostrati da Termometro Politico) rivolgevano agli elettori la semplice e seguente domanda: «la società franco-italiana TELT che deve realizzare l’infrastruttura Tav ha avviato alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, i bandi per realizzare i lavori anche nel versante italiano. Così, al di là delle diverse posizioni finora tenute, si procede con l’opera pubblica. Lei è d’accordo che si vada avanti con il progetto Tav? Ebbene il 46% degli elettori è del tutto con Salvini, Pd, FI per fare a tutti i costi questa grande opera, il 25% è per un Sì ma con alcune riserve, mentre il 20% spinge sul No-Tav di chiara marca grillina (è di fatto la stessa cifra delle intenzioni di voto per Di Maio & soci). Insomma, un 71% contro 29% (9% non si esprime, non sa) che spinge ancora Salvini e mette sempre più in minoranza il Movimento 5 Stelle..

