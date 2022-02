Sondaggi politici/ Centrodestra al 46,6%, Pd al 21%. Lega stabile al 18%

Arrivano importanti aggiornamenti sullo scenario politico italiano dai sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. In vetta alla classifica di gradimento troviamo ancora il Partito Democratco: i dem passano dal 20,8% al 21%. Buon rialzo anche per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si attesta al 19,7%. Dopo il crollo del mese scorso – -1,7% – la Lega resta stabile al 18%.

I sondaggi politici di Ipsos segnalano il lieve calo del Movimento 5 Stelle: -0,1%, pentastellati al 15,4%. Piuttosto significativo il ribasso di Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,9%. La federazione formata da Azione e +Europa è quotata al 3,3%. La quota degli astensionisti e degli indecisi si attesta al 40,9%, -0,7% rispetto all’ultima rivelazione.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

I sondaggi politici di Ipsos conferma il vantaggio del Centrodestra in caso di voto anticipato: la coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si attesta al 46,6%. Rimane distante la coalizione giallorossa, in calo rispetto al mese scorso: progressisti al 39,4%. Percentuale che arriverebbe al 48,8% in caso di campo largo, comprendente le restanti formazioni di sinistra e centrosinistra, ma al momento si tratta di un’ipotesi poco percorribile. Per quanto riguarda l’apprezzamento dei leader, i sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera segnala Giuseppe Conte e Giorgia Meloni al 36%, seguiti dal ministro della Salute Roberto Speranza al 34%. Subito dietro spazio a Enrico Letta al 30%, Emma Bonino al 28%, Matteo Salvini al 27%. Nando Pagnoncelli ha poi rimarcato: «Tra gli altri leader si segnala l’aumento di 3 punti di Calenda (25), reduce dal primo congresso di Azione, e la flessione di 2 punti di Toti, probabilmente da attribuire alle divergenze interne su una possibile intesa con Iv». Infine, la fiducia nei confronti del governo: l’esecutivo ha un gradimento del 56%, mentre il premier Mario Draghi si attesta al 59%.

