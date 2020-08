Sondaggi politici/ Centrodestra al 46,6%, super FdI. Renzi sotto il 3%

I sondaggi politici di Euromedia Research parlano chiaro: Centrodestra ad un passo dal 47%, forze di maggioranza in difficoltà. Ma in realtà la situazione non è cambiata molto rispetto a qualche settimana fa, come spiegato anche da Alessandra Ghisleri: «Tutta la politica è in forte stallo. Anche nel Centrodestra, c’è una differenza dello 0,6%: Salvini perde dei voti, ma quella percentuale si trasforma in FdI o FI, resta nella coalizione». Intervenuta ai microfoni de L’aria che tira, la Ghisleri ha aggiunto: «Il M5s paga il suo essere incoerente, paga le tante correnti, paga il fatto di non avere un leader carismatico presente. Sul territorio hanno anche molte divisioni. C’è una situazione di intermezzo». E ancora: «Il dato più interessante è che il 40% delle persone è indeciso, non sa verso quali partiti orientarsi per la mancanza di scelte e di indicazioni precise».

SONDAGGI POLITICI: LE RILEVAZIONI DI YOUGOV

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie alle rilevazioni di YouGov. E la situazione è abbastanza chiara: l’Italia è il Paese verso cui gli altri paesi europei sono più favorevoli a versare aiuti finanziari in caso di emergenza, Come messo in risalto dai colleghi di Termometro Politico, i più generosi sono greci e spagnoli, mentre il saldo tra risposte positivi e risposte negative cala considerevolmente per tedeschi e olandesi. Secondo quanto messo in risalto dal celebre istituto britannico, gli spagnoli sembrano essere i più prodighi: in base alle rilevazioni, negherebbero assistenza finanziaria solo al Regno Unito. E proprio l’UK risulta il Paese verso cui c’è meno generosità, probabilmente a causa della Brexit…



