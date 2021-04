Sondaggi politici/ Centrodestra al 47,7%, FdI vicina al Pd. Leader: Conte al 53%

Come ogni mercoledì è tempo di fare il punto sui sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. Una delle prime indicazioni è legata alle intenzioni di voto, con il Centrodestra nettamente avanti: la coalizione è quotata al 47,7%. Staccata la coalizione giallorossa, che non va oltre il 40,6%. Entrando nel dettaglio, la Lega si conferma primo partito del Paese con il 22%, seguita a stretto giro di posta dal Partito Democratico con il 20%.

I dem devono fare i conti con l’ottimo periodo di Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 18%. Bene anche il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 17,8%, mentre Forza Italia è al 7,7%. Passando ai partiti minori di Centrosinistra, troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3%, Azione di Carlo Calenda al 2,2%, Sinistra Italiana all’1,8% e Europa Verde – Verdi all’1,8%. Infine spazio a +Europa all’1,6% e Articolo 1 – Mdp all’1%.

SONDAGGI POLITICI: IL GRADIMENTO DEI LEADER

I sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì hanno poi fatto il punto della situazione sul livello di gradimento del governo e del premier Mario Draghi. L’esecutivo è fermo al 57%, mentre l’ex presidente della Banca centrale europea è al 61%. I sondaggi politici sul gradimento dei leader confermano la vetta del primo ministro, seguito poi dai leader di partito: Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle è al 55%, seguito da Roberto Speranza di Liberi e Uguali al 39%. Giorgia Meloni è ferma al 37%, seguita da Enrico Letta del Partito Democratico al 34% e Matteo Salvini della Lega al 31%. A chiudere la classifica troviamo Silvio Berlusconi di Forza Italia al 29%, Carlo Calenda di Azione al 25%, Vito Crimi del M5s al 17% e Matteo Renzi di Azione all’11%.

