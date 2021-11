Sondaggi politici/ Centrodestra al 49,5%, giallorossi staccati. Lega a -1,1% dal Pd

I sondaggi politici di Winpoll per Il Sole 24 Ore sorridono al Centrodestra. Secondo la rilevazione, infatti, la coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sfiora il 50%, attestandosi al 49,5%. Staccata la formazione giallorossa, composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra e Verdi, ferma al 43,4%. I partiti fuori dalle coalizioni rappresentano il restante 7,1%.

Entrando nel dettaglio delle intenzioni di voto, i sondaggi politici di Winpoll quotano il Partito Democratico primo partito al 22,8%, seguito a stretto giro di posta da Lega e Fratelli d’Italia, rispettivamente al 21,7% e al 19,1%. Brutte notizie per il Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Conte non vanno oltre l’11%. Forza Italia è quotata al 10,3%, mentre tra i centristi segnaliamo Azione di Carlo Calenda al 3,4% e Italia Viva al 2,7%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI WINPOLL

I sondaggi politici di Winpoll si sono poi concentrati sull’azione del governo guidato da Mario Draghi e i risultati sono soddisfacenti. Il 74% degli italiani valuta positivamente l’operato dell’esecutivo sul fronte della lotta alla pandemia: il 18% molto positivamente, mentre il 56% abbastanza. Di parere contrario il 26%: il 20% lo giudica poco positivamente, il 6% per nulla. Passiamo adesso ai sondaggi politici legati alla gestione dell’economia: in questo caso il 58% giudica positivamente l’operato dell’esecutivo, il 7% molto e il 51% abbastanza. Sale la percentuale degli insoddisfatti: il 31% lo giudica poco positivamente, mentre l’11% per nulla.

