Sondaggi politici/ Centrodestra sopra quota 50%, Pd -1%. Crollo Italia Viva al 2,5%

Il Centrodestra supera la soglia del 50%, 51,5% per la precisione, staccato nettamente il Centrosinistra (con il Movimento 5 Stelle): questo quanto ci raccontano i sondaggi politici di Noto per Porta a Porta. La Lega si conferma primo partito del Paese con il 24,5%, stabile rispetto alla precedente rilevazione, mentre al secondo posto troviamo il Partito Democratico: i dem passano dal 19% al 18%.

Terzo posto condiviso da M5s e Fratelli d’Italia, entrambi al 16,5%: i grillini guadagnano il 2%, mentre il partito di Giorgia Meloni non conosce variazioni. Forza Italia stabile al 6,5%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3% (-0,5%), Italia Viva al 2,5% (-1%), Liberi e Uguali al 2% (+0,5%). Cambiamo e Noi con l’Italia sono al 2%, mentre in fondo alla classifica troviamo Verdi all’1,5% (+0,5%) e La Sinistra all’1,5% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI VACCINI ANTI-COVID

Dopo aver analizzato i sondaggi politici di Ipsos con le intenzioni di voto, passiamo adesso ai dati di Ipsos per il Corriere della Sera. Riflettori accesi sui vaccini anti-Covid, a partire dalla decisione di sospendere precauzionalmente il farmaco di Astrazeneca: per il 39% è stata una misura necessaria ma ha tolto la fiducia sul fatto che i vaccini siano sicuri. Per il 38% è stata una misura corretta, ha dato più sicurezza. Per il 13% si è trattato di una misura eccessiva, in quanto i problemi segnalati erano minimi rispetto ai vantaggi. Il restante 10% non ha risposto. Poi i sondaggi sulla campagna di vaccinazione in Italia, come sta procedendo fino ad ora? Il 53%, più di un italiano su due, ha un giudizio negativo, mentre il 20% ha un giudizio positivo. Il restante 27% ha preferito non rispondere al quesito.

