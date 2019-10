Sondaggi Politici/ Centrodestra vs Centrosinistra: la differenza è del 2.5%

I dati che emergono dagli ultimi sondaggi politici confermano la maggioranza per il Centrodestra, anche se di poco superiore ad un’eventuale coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Italia Viva. L’ultima rivelazione effettuata è quella dell’istituto Tecnè per il programma Quarta Repubblica, ed in attesa di nuovi dati, si scopre come il gruppone composto dalla Lega di Matteo Salvini, da Forza Italia di Silvio Berlusconi e da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si assesta su un ottimo 47%, grazie al 31.4 del Carroccio, al 7.9 dei forzisti e all’ottimo 7.7 (in crescita) di Fdi. Dopo la Lega c’è il vuoto, e più in giù si posiziona il Partito Democratico, che continua la sua lotta personale per la medaglia d’argento con il Movimento 5 Stelle, ottenendo 20.2 punti percentuali, 0.5 in più rispetto ai grillini, che si piazzano invece sul gradino più basso del podio a quota 19.7.

SONDAGGI POLITICI: SOLO 2.5 PUNTI FRA DESTRA E SINISTRA

Tenendo conto che il neo partito di Matteo Renzi sia passato recentemente dal 4.3 al 4.6, in totale, un eventuale coalizione di “sinistra”, totalizzarebbe il 44.5% dei voti, meno 2.5 punti percentuali rispetto a Lega+FI+FdI. Insomma, l’Italia sembra decisamente spaccata a metà, e la sensazione circolante è che l’ago della bilancia possa essere rappresentato proprio da Matteo Renzi, che potrebbe assicurarsi un bel gruzzoletto di voti in un’eventuale tornata elettorale. Bisognerà però capire da dove arriveranno gli elettori: da eventuali delusi del Pd e dei pentastellati, oppure, da ex votanti del centrodestra? Nel primo caso il movimento dell’ex presidente del consiglio rappresenterebbe un vero e proprio boomerang, mentre nel secondo caso permettere al centrosinistra di primeggiare. C’è poi un inedito scenario, quello di un’eventuale coalizione di Renzi con il centrodestra, anche se allo stato attuale sembra davvero complicata che ciò avvenga.

