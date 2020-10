Sondaggi politici/ Comunali Roma: Bertolaso (Cdx) al 44%, staccato Calenda

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto su scala nazionale, è tempo di andare a scoprire quali sono i primi sondaggi politici in vista delle Elezioni Comunali di Roma in programma nel 2021. Quella della Capitale è sicuramente la partita più delicata, senza dimenticare il voto a Milano e Torino. A differenza delle altre città, qui sono già state annunciate le prime candidature: Virginia Raggi, sindaco uscente, ha confermato di volersi ricandidare per il Movimento 5 Stelle, mentre Carlo Calenda ha sciolto le riserve dichiarando di voler rappresentare il Centrosinistra. Vittorio Sgarbi scenderà in campo con la sua lista Rinascimento, mentre il Centrodestra sta per arrivare alla decisione definitiva. Dopo le voci su Porro e Giletti, il candidato dovrebbe essere Guido Bertolaso. E proprio quest’ultimo, secondo i sondaggi di Index Research per Piazzapulita, è in vantaggio: l’ex capo della Protezione Civile è quotato al 44%. Calenda segue subito dietro al 41%, mentre la Raggi sembra destinata a un clamoroso flop: ad oggi si attesta al 15%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL CORONAVIRUS

I sondaggi politici sulle Elezioni Comunali di Roma si susseguiranno con una certa frequenza nel corso dei prossimi mesi, adesso andiamo a valutare i nuovi dati legati all’emergenza coronavirus. EMG Acqua per Agorà ha chiesto agli italiani come valutano questa seconda ondata di pandemia: al 47% questa ondata fa paura nella stessa misura della prima. Il 26% si dice più spaventato rispetto alla prima ondata, mentre il 24% afferma di essere meno intimorito. Il restante 3% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici di Euromedia per Porta a Porta hanno anche fatto il punto della situazione su questa seconda ondata di coronavirus ed emerge un dato significativo: per il 53,6% degli italiani il Paese non si è fatto trovare pronto. Per il 52,7% il coprifuoco, così come le altre misure anti-contagio, non sono altro che il preambolo di un nuovo lockdown totale.

