Sondaggi politici/ Consensi a Governo scendono, ma stabili per Meloni e Fdi: calo alleati

Gli ultimi sondaggi politici rivelano qualche piccola variazione nelle opinioni degli italiani per il mese di luglio. I dati sono provenienti da una ricerca realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera. Essi rivelano che l’indice di gradimento del Governo è calato di tre punti, dal 52% del mese scorso al 49% attuale. È rimasto sostanzialmente invariato (con un calo di un solo punto) invece il consenso della Premier Giorgia Meloni.

MELONI NEGLI USA/ Sapelli: il nuovo compito assegnato da Washington a Roma

Per quel che concerne invece le intenzioni di voto della popolazione in vista delle Elezioni europee 2024, Fratelli d’Italia è tornato a salire, guadagnandosi il 30,4% delle preferenze. Una percentuale che però è stata sottratta agli alleati. La Lega (8,4%) infatti ha registrato un calo dello 0,7%, mentre Forza Italia (6%) dell’1,3%. Per il centrosinistra, restano stabili il Pd con il 19,3% e il Movimento 5 Stelle con il 16,3%. C’è inoltre la crescita di Verdi e Sinistra (4,1%) e di +Europa (2,7%) mentre Azione (3,9%) controsorpassa Italia viva (3%).

MODIFICHE AL PNRR/ "Il Governo ha escluso degli interventi per non farseli bocciare, ecco cosa cambia"

Sondaggi politici: spicca il calo dei consensi per il Governo di Giorgia Meloni

È evidente dall’esito dei nuovi sondaggi politici che alcune mosse del Governo abbiano avuto delle ricadute sui consensi. È indubbiamente problematico per l’esecutivo ad esempio come evidenziato dal Corriere della Sera il tema della giustizia. Allo stesso modo è centrale quello del salario minimo, su cui l’apertura di massima di Giorgia Meloni con la richiesta di rinvio della discussione ha aperto alcuni margini. Da non dimenticare anche la discussione sull’immigrazione con il decreto flussi, che porta a 425 mila gli ingressi nel triennio e può aver causato dei malumori nell’elettorato di centrodestra.

SPY FINANZA/ Quello che nessuno ci ha detto nel Bce-day

Infine, lo sblocco della terza rata del Pnrr e la grazia concessa a Patrick Zaki anche grazie all’intervento della diplomazia italiana sembrerebbero almeno per il momento avere sanato alcune tensioni. Ciò non è stato sufficiente però a arginare il calo dell’indice di gradimento dell’esecutivo. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa accadrà all’inizio dell’autunno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA