Sondaggi politici/ Conte leader più apprezzato al 22%, poi Salvini-Meloni al 12%

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto grazie a SWG, passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. Il celebre istituto ha fatto il punto sul gradimento dei leader politici e non mancano le sorprese: in vetta alla classifica troviamo Giuseppe Conte, che ha riscontrato il 22% di consensi. Subito dietro troviamo la quota del Centrodestra: sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini si attestano al 12%.

L’unico a restare a doppia cifra oltre i tre già citati è Enrico Letta: il nuovo segretario del Partito Democratico si attesta al 10%. Subito dietro troviamo altri tre leader di partito: Silvio Berlusconi di Forza Italia all’8%, Roberto Speranza di Liberi e Uguali al 4% e Matteo Renzi di Italia Viva al 2%. Una larga fetta di intervistati, il 30%, non ha indicato nessuno oppure ha preferito non rispondere.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI VACCINI ANTI-COVID

Archiviati i sondaggi politici, Ipsos per Di Martedì ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid-19. La grande maggioranza degli italiani, il 78% per la precisione, considera il coronavirus una minaccia per l’Italia. Per il 61% invece il Covid rappresenta una minaccia per la sua città, per la sua zona di residenza. Per il 46% invece per lei personalmente. Passiamo ai dati sui vaccini anti-Covid: il 52% lo ha già fatto o comunque lo farà sicuramente appena sarà disponibile. Di parere diverso il 28%: questa fetta di intervistati non è sicura di volerlo fare e vorrebbe attendere per capirne l’efficacia o valutare quale vaccino fare tra quelli disponibili. L’11% non lo farà sicuramente, mentre il restante 9% ha preferito non rispondere al quesito.

