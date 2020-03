Sondaggi politici/ Coronavirus: consenso per Governo balza al 71%

Dopo avervi illustrato le intenzioni di voto, continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici concentrando la nostra attenzione sull’emergenza coronavirus. L’allarme Covid-19 ha fatto schizzare verso l’alto il consenso del Governo e del presidente del Consiglio: i dati di Demos & Pi per Repubblica evidenziano un incremento che sfiora il 30%. Infatti, il consenso nei confronti dell’esecutivo è passato dal 44% di febbraio al 71% odierno. Per quanto riguarda il premier Conte, invece, il gradimento è passato dal 52% al 71%. Crescita di consensi importante anche per altri due protagonisti di questa fase politica: parliamo dei governatori Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente al 42% ed al 48%. Il presidente di Regione Veneto ha scavalcato anche Matteo Salvini: il segretario della Lega è fermo al 46%. Buon balzo anche per il ministro della Salute Roberto Speranza, che in un mese è passato dal 26% al 40%.

SONDAGGI POLITICI, I DATI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Se la fiducia nei confronti dell’Unione Europea è crollata al 35%, i sondaggi politici testimoniano che gli italiani si stringono attorno alle istituzioni in campo per contrastare l’emergenza coronavirus. 94% di giudizi positivi per il sistema sanitario, seguito da Protezione civile (88%), governo italiano (82%) e regioni (77%). 54% di giudizi positivi, invece, per i giornali. E come cambia lo stile di vita degli italiani in questi giorni di quarantena? Il sondaggio Swg per Il Messaggero sottolinea che la preoccupazione è ai massimi ed aumenta la tendenza ad evitare gli altri. Per il 91% degli intervistati è cambiato il modo di stare per gli altri, mentre per l’82% è cambiato il modo di divertirsi. Per 7 italiani su 10 è cambiato il modo di fare la spesa, mentre per il 64% è cambiato il modo di informarsi.



