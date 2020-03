Sondaggi politici/ Coronavirus, Conte sale al 35%: pari Meloni-Lega, Sardine al 18%

Nei sondaggi politici stilati nel pieno dell’emergenza coronavirus e presentati questa mattina ad Agorà si è ragionato principalmente sui leader dei partiti dato che in questo particolarissimo momento i movimenti politici stessi sono per lo più “servizio” delle azioni dei singoli, atte tutte ad affrontare la “guerra” che stiamo vivendo. È così che si scopre nella settimana con la quarantena imposta a tutta Italia che in realtà il Premier Conte ha guadagnato posizioni nella lista dei sondaggi Emg Acqua, scavalcando Meloni e Salvini che guidavano la “classifica” la scorsa settimana. Il Presidente del Consiglio sale al 35% di fiducia degli italiani (+3%), il leader della Lega aumenta dal 33% al 34% mentre la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni segna una lieve battuta d’arresto dal 35% al 34% del 18 marzo. Per quanto riguarda i “diretti” inseguitori, il primo della lista è il segretario del Pd Nicola Zingaretti distanziato ben 11 punti percentuali dal duo del Centrodestra: 23% per il Dem, 19% per l’ex leader M5s Di Maio e 18% per il “portavoce” delle Sardine, Mattia Santori.

SONDAGGI EMG (18 MARZO): CORONAVIRUS, LE PAURE DEGLI ITALIANI

Chiudono i sondaggi politici dedicati ai leader italiani, Silvio Berlusconi al 18%, Matteo Renzi in leggerissima risalita al 15%, Calenda al 14%, Giovanni Toti al 12% e il nuovo leader del M5s Vito Crimi al 12% su scala nazionale. Il tema del coronavirus resta però centrale tanto per la socialità quanto evidentemente per la politica: e così i sondaggi Emg provano ad indagare il senso di timore e disperazione degli italiani, scoprendo che il 66% ad oggi è seriamente preoccupato per l’immediato futuro, mentre il 25% si dice comunque fiducioso in una rapida risoluzione del grave problema Covid-19. Quando poi viene chiesto se gli italiani usciranno positivi o meno da questa immane tragedia della pandemia, il 42% si dice convinto che l’Italia tornerà più solidale di prima, mentre il 40% è convinto che noi cittadini rimarremo gli stessi di prima (il 9% che addirittura saremmo più egoisti e meno solidali di prima).



