Sondaggi politici/ Coronavirus: il 59,6% considera giusta la chiusura delle scuole

I sondaggi politici di questo periodo accendono i riflettori sull’emergenza coronavirus e sulle considerazioni dell’elettorato sull’azione di Governo. Come vi abbiamo raccontato, la Lega si conferma il primo partito in Italia anche se tallonato dal Partito Democratico, ma cosa ne pensano gli italiani sulle misure adottate dal Conte-bis per contenere l’emergenza? Partiamo dalla decisione di chiudere le scuole in tutta Italia: il sondaggio di Termometro Politico per Coffee Break ci racconta che il 59,6% la considera giusta, poiché sono possibili focolai di contagio. Per il 21,6%, invece, è una misura eccessiva e genera panico. Per il 15,8% non basta, dovrebbero esserci più restrizioni. Il restante 3% non sa o non indica. E gli italiani sono più o meno preoccupati rispetto a una settimana fa? Il 38,8% ha risposto «allo stesso modo, sono poco preoccupato», mentre il 37,3% ha ammesso di essere più preoccupato rispetto a sette giorni fa. Il 5,4% invece è meno preoccupato, mentre il restante 17,3% ha risposto «allo stesso modo, sono molto preoccupato».

SONDAGGI POLITICI, L’EMERGENZA CORONAVIRUS

I sondaggi politici di Termometro Politico per Coffee Break sull’emergenza coronavirus hanno poi acceso i riflettori sui cambiamenti dei comportamenti degli italiani. Ma quali indicazioni sono state rispettate? Il 38,8% ha dichiarato di aver evitato baci e abbracci, mentre il 31,5% ha ammesso di aver evitato le strette di mano. Il 54,6% ha evitato luoghi affollati, mentre il 30,7% ha rispettato la distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri. L’8,7% degli Over 75 ha dichiarato di essere rimasto a casa. Il 20,3% ha affermato di aver rispettato tutte le misure sopra citate, mentre il 12,2% ha evidenziato di non aver rispettato nessuna di queste. Infine, citiamo un sondaggio di Euromedia Research che volge lo sguardo all’economia. C’è da temere una fase di recessione economica per l’emergenza Covid-19? Il 31,4% ha risposto sì, mentre il 40,5% ha risposto sì, ma colpirà tutti i Paesi Ue. Il 20,9% ha risposto sì, anche se era già in atto. Solo il 7,2% ha risposto con un secco no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA