Sondaggi politici coronavirus/ Pd a -7% da Lega, FdI raggiunge M5s: Dl Conte, ok 46%

La Lega perde ancora terreno, il Pd si avvicina e la Meloni raggiunge il M5s: si potrebbe riassumere così il senso degli ultimi sondaggi politici stilati da Tecné per l’Agenzia Dire e sarebbe una “solita” disputa politica come quelle che siamo abituati a vedere da ormai tanti anni. Ma il momento attuale per il nostro Paese e per l’intero mondo che ci circonda è ormai stravolto e determinato dalla pandemia coronavirus: di conseguenza anche i sondaggi vanno “letti” con l’occhio clinico di una situazione politica tutt’altro che “consueta” e con risultati sorprendenti. Davanti alla paura del contagio, cresce la fiducia nei partiti di Governo mentre cala il principale movimento del Paese che faceva e fa della contrapposizione con Conte e Pd buona parte della propria comunicazione politica: giù la Lega, scesa fino al 28,7%, mentre sale il Pd fino al 22% iniziando ad intravedere Salvini non così lontano come negli scorsi mesi. Risultato importantissimo quello invece segnato da Fratelli d’Italia: continua a rosicchiare voti all’alleato leghista e ad oggi raggiunge il Movimento 5 Stelle nei sondaggi Tecné al 13,7% dei consensi nazionali.

SONDAGGI SWG (16 MARZO): DECRETI CONTE, SALE FIDUCIA GOVERNO

Continuano e concludono le intenzioni di voto prodotte dai sondaggi politici per Agenzia Dire Forza Italia, ancora in discesa al 6,6% mentre risale lievemente Italia Viva di Matteo Renzi fino al 3,3% (+0,1% rispetto alla scorsa settimana). In ultima analisi, la Sinistra prosegue fino al 2,4% davanti ad Azione al 2%, più Europa all’1,9%, Verdi all’1,8% e astensione salita fino al 44%. Osservando invece gli ultimi sondaggi politici espressi da Swg per La7, il dramma coronavirus viene analizzato sotto la lente dei provvedimenti della politica e in particolare i nuovi decreti del Governo Conte-2 per fronteggiare l’epidemia: prima del Dpcm 11 marzo, il senso di “tutela” dei cittadini nei confronti dello Stato era fermo al 5% in termini entusiastici e del 37% con la formula “abbastanza”; dopo il Decreto “resto a casa” invece la fiducia nel Governo è salita al 46%, 29% invece contrario alle scelte dell’esecutivo e 12% del tutto in opposizione ai decreti emanati contro il coronavirus.



