Sondaggi politici/ Crisi Governo: 62% elettori M5s “avanti con la Lega”, ma Salvini..

Nei nuovi sondaggi politici espressi e analizzati dopo le Elezioni Europee mostrano due situazioni e “stati d’animo” completamente diversi nei due partiti più importanti d’Italia: la Lega di Matteo Salvini a gonfie vele mentre il M5s di Luigi Di Maio a raccogliere i cocci di un partito sempre più diviso. In mezzo lo “spettro” della crisi di Governo che ancora aleggia nel giorno in cui il Premier Conte proverà a trovare l’ennesima sintesi nella conferenza stampa di Palazzo Chigi: ebbene, i sondaggi politici espressi da Index Research hanno provato a sondare il polso della situazione in casa M5s, dopo la riconferma di Luigi Di Maio a leader politico nonché doppio Ministro del Governo. Alla domanda secca “secondo lei ora cosa dovrebbe fare il Movimento 5 Stelle”, l’elettorato ancora oggi, nonostante la batosta elettorale, ritiene che Di Maio non debba mollare la maggioranza: per il 62,4% bisogna “continuare a governare”, mentre solo il 10,3% ritiene sia utile far cadere il Governo e tornare alle elezioni. Da ultimo, il 10,7% ritiene sia meglio il “ribaltone” all’esecutivo: via Salvini, dentro il Pd.

SONDAGGI INDEX (30 MAGGIO): LE MOSSE DI SALVINI

Nello stesso tempo – e con gli stessi sondaggi politici – la situazione della Lega è decisamente e diametralmente opposta: subito dopo il voto, il Ministro dell’Interno Salvini ha proposto di sforare il deficit e non rispettare i parametri europei laddove le regole siano da zavorra per la crescita dell’Italia. Il 42,3% ritiene che la mossa di Salvini sia del tutto giusta, in aperta opposizione alla “vecchia guardia” della Commissione Ue, mentre il 49,6% la pensa come Pd e Forza Italia che bacchettano il Governo per posizioni “estremiste”. Non solo, secondo gli stessi elettori intervistati da Index, al 62,3% l’Europa non permetterà a Salvini di sforare il deficit (ci crede solo il 25,9%): a quel punto, laddove non vi fossero novità significative sull’asse Roma-Londra, il leader della Lega potrebbe seriamente pensare di staccare la spina del Governo e abbandonare l’alleanza con Di Maio & soci.

