Sondaggi politici/ Ddl Zan piace al 62%, consenso ampio tra elettori Pd-M5s

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, è tempo di passare ai sondaggi politici su uno dei dossier più caldi del momento: parliamo del ddl Zan, in discussione in questi giorni al Senato. Il Pd tira dritto e non apre al dialogo con Lega e Centrodestra, nonostante la mediazione di Italia Viva e di altri esponenti di sinistra. Ma cosa ne pensano gli italiani?

I sondaggi politici di Demos per Repubblica rispondono a questo quesito: il ddl Zan è approvato dal 62% degli intervistati, poco meno dei due terzi. Di parere contrario il 24%: la distanza tra i due orientamenti, seppur limata nel corso delle ultime settimane, resta ancora parecchio ampia, circa 40 punti percentuali.

Passiamo adesso ai sondaggi politici sul ddl Zan legati all’orientamento degli elettori dei vari partiti. Consenso ampio tra i sostenitori di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, anche se in calo rispetto a due mesi fa: entrambi all’81%. Grande equilibrio tra gli elettori di Lega e Forza Italia: favorevoli il 51% degli elettori del Carroccio e il 49% degli elettori azzurri. Tra gli elettori di Fratelli d’Italia, invece, il consenso è al 44%. I sondaggi politici di Demos per Repubblica segnalano grande sostegno al ddl Zan soprattutto tra le fasce d’età più giovani: 77% tra i 18 e i 29 anni, 70% tra i 30 e i 44 anni e 62% tra i 45 e i 54 anni. Più basso, ma pur sempre con maggioranza a favore, tra i 55 e i 64 anni (57%) e tra gli over 65 anni (54%).

