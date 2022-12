Sondaggi politici di Natale/ FdI 30%, risale Lega, tunnel Pd 16%: Governo Meloni 47%

SONDAGGI POLITICI, LE INTENZIONI DI VOTO DI NATALE 2022: TOP FDI, FLOP PD

A tre mesi dalle Elezioni 2022 e durante le feste del Santo Natale, il “borsino” dei partiti si aggiorna con i nuovi sondaggi politici diffusi da Ixè lo scorso 22 dicembre: dai “top” – Meloni, Salvini e Conte – ai “flop” (Letta e Berlusconi), i movimenti rispetto al voto del 25 settembre sono diversi e quasi tutti a vantaggio del Centrodestra che prosegue la sua scalata verso il 50% su base nazionale. Nei sondaggi politici realizzati tra il 21 e il 22 dicembre, si scorge infatti come Fratelli d’Italia della Premier Meloni continui la marcia trionfale che ha portato alla guida del Paese: 30,3% per la compagine FdI, un +4,3% rispetto al voto di tre mesi fa.

Ha continuato a guadagnare, seppur non con la stessa forza e velocità, il M5s di Giuseppe Conte che con un +2,7% si ritrova oggi seconda forza del Paese al 17,2%, ma soprattutto primo partito nel vasto campo del Centrosinistra. Chi paga una fortissima crisi ancora è il Pd di Enrico Letta: tra Congresso, liti tra correnti e indagini sul Qatargate, la compagine Dem non va oltre il 16,6%, un -3,6% rispetto ai risultati già comunque deludenti delle Elezioni Politiche di settembre. Risale bene la Lega di Salvini che con il 9,1% stacca il Terzo Polo di Calenda e Renzi (al 7,7%, stabili rispetto alle Politiche) e pure Forza Italia di Berlusconi, che invece crolla nei sondaggi politici con il 6,9% perdendo l’1,2% rispetto alle Elezioni. Chiudono le intenzioni di voto Ixé l’alleanza Verdi-Sinistra al 4,3%, PiùEuropa al 2,6%, ItalExit 2,2% e Noi Moderati all’1%. Secondo questi ultimi sondaggi politici, il conteggio di indecisi e astenuti in Italia ad oggi sale fino al 44,3% degli intervistati.

MANOVRA E GOVERNO MELONI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dai sondaggi politici sui partiti ai giudizi sull’operato del Governo Meloni in questi tre mesi di guida del Paese: secondo i dati forniti da Emg Different per la Rai lo scorso 20 dicembre, il 7% degli intervistati si dice molto positivo nel giudizio sull’esecutivo di Centrodestra, il 40% promuove comunque il Governo Meloni per un genere 47% di apprezzamento della compagine uscita vincitrice dalle Elezioni del 25 settembre. Il 15% si esprime abbastanza negativamente sul Governo, mentre il 26% lo boccia su tutta la linea per un totale di 41% contrari al Governo Meloni.

La legge più importante varata dal Governo in questi primi tre mesi, la Manovra di Bilancio 2023 – in attesa dell’approvazione finale al Senato – ha visto la luce in extremis riuscendo ad evitare l’incubo dell’esercizio provvisorio: solo il 2% nei sondaggi politici Emg premia la Finanziaria con piena lode, il 42% la giudica comunque positivamente per un totale di 44%; il 20% abbastanza contrari alla Manovra del Governo, il 18% decisamente contrari per un totale di 38% non convinti dalla Legge di Bilancio 2023.











