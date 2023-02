Sondaggi politici dopo Regionali 2023/ FdI vola 30,6%, Lega sale, sorpasso Pd sul M5s

SONDAGGI POLITICI DOPO REGIONALI: MELONI TOP, PD SORPASSA IL M5S

Passata la “buriana” delle Elezioni Regionali in Lombardia e Lazio, i primi sondaggi politici certificano in pieno il successo del Centrodestra tanto a livello locale quanto soprattutto sul fronte nazionale: nelle intenzioni di voto raccolte dai sondaggi politici il 13 febbraio tutti i partiti della maggioranza vedono segni positivi a riconferma dei risultati decisamente convincenti sia di Fontana che di Rocca. Se si votasse oggi le Elezioni Politiche la lista della Premier Meloni conquisterebbe il 30,6% su scala nazionale: dietro a Fratelli d’Italia resta ancora il “vuoto” con una novità rispetto agli ultimi mesi, il Pd compie il controsorpasso al M5s di Giuseppe Conte. I 5Stelle usciti con le ossa rotte dalle Regionali di Lombardia e Lazio non vanno oltre il 16,7% mentre il Partito Democratico ormai orientato alle Primarie del 26 febbraio “tiene” con il 17,1% nelle intenzioni di voto.

Sempre dai sondaggi politici Tecné per Mediaset emerge una Lega di Salvini ancora in ascesa con il 9,2% raggiunto, mentre Forza Italia di Berlusconi al 8% compie il secondo sorpasso di “giornata” ai danni del Terzo Polo di Calenda-Renzi, al 7,4% dopo le deludenti votazioni nelle Regionali. Chiudono le intenzioni di voto nazionali l’alleanza di Verdi-Sinistra al 3,3%, ancora in calo come nelle ultime settimane, e la lista PiùEuropa di Bonino al 2,5%: tutti gli altri partiti e liste, se sommate, danno ad oggi un dato non superiore al 5,2%.

VOTO REGIONALI PER FASCE D’ETÀ: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Tornando per un attimo ai risultati delle Elezioni Regionali che hanno confermato la supremazia elettorale attuale del Centrodestra, i sondaggi politici condotti da YouTrend come analisi del voto 12-13 febbraio riflettono in particolare sulle fasce d’età che si sono presentate alle urne. Stando a quanto rilevato dai sondaggi e analisi di YouTrend sulle Elezioni Regionali 2023, in Lombardia il candidato sconfitto del Centrosinistra Pierfrancesco Majorino è stato preferito al vincitore Attilio Fontana solo (di poco) nella fascia dei più giovani, mentre in maniera trasversale il candidato del Centrodestra è riuscito ad attrarre voti un po’ ovunque (sempre tenendo conto dell’astensione record che ha segnato queste Elezioni, con solo il 40% dei votanti recatisi alle urne).

Tra i 18 e 34 anni Fontana ottiene il 43,2% delle preferenze, superato dal candidato di Pd e M5s al 45,3% mentre la leader del Terzo Polo lombardo Letizia Moratti va malissimo all’8,8%: nella fascia 35-54 anni invece il Centrodestra “spopola” con il 59,4% dei risultati contro il 31,9% di Majorino e il 7,4% della Moratti; l’ex sindaco di Milano tiene bene solo sopra i 55 anni (12,3%) comunque superata dal 56,1% di Fontana e dal 30,4% del consigliere dem eletto nelle file dell’opposizione. Per quanto riguarda le Elezioni Lazio 2023, i sondaggi politici YouTrend rilevano come tra i giovani sia D’Amato a superare il Presidente eletto Francesco Rocca (46,2% contro il 41,9%) mentre nelle altre fasce è successo strabordante per il Centrodestra: 55,9% nella fascia 35-54 anni, 57,6% per gli over 55.

