I sondaggi politici di Only Numbers su Regionali e Gaza: Meloni oltre il 30%, Pd staccato di 8 punti. Pochi italiani "appoggiano" la Flotilla

IL CAOS SULLA FLOTILLA E I SONDAGGI DEGLI ITALIANI: PRO-PALESTINA MA “CONTRO” LE NAVI DELLA GLOBAL SUMUD

Che piaccia o meno, il tema della Flotilla è diventato “La” vicenda per eccellenza per la politica italiana in questa ultima settimana, non stupisce dunque che anche i sondaggi politici vertano sulla questione delle barche partite quasi un mese fa alla volta della Striscia di Gaza per tentare di sfondare il blocco navale imposto (da anni) dallo Stato di Israele. È interessante vedere i dati mostrati da Porta a Porta – sui sondaggi politici di Only Numbers per la Rai nella giornata del 30 settembre 2025 – l’indomani dell’abbordaggio delle forze speciali israeliane contro le prime navi della Flotilla giunte a poche miglia dalla costa del Medio Oriente.

Ebbene, secondo i sondaggi presentati dal programma di Bruno Vespa, solo il 26,1% degli intervistati ritiene che il vero fine della missione di Global Sumud Flotilla fosse l’invio di aiuti umanitari e cibo alla popolazione palestinese: il 27,9% invece sottolinea che la missione in mare fosse una modalità di denunciare Israele e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla guerra a Gaza, mentre un 26,5% è convinto che la Flotilla – almeno nei rappresentanti italiani imbarcatisi – fosse un tentativo di attaccare e provocare il Governo di Centrodestra diretto da Giorgia Meloni.

Chi ha organizzato, finanziato e poi “abitato” la Flotilla secondo il 28,2% degli italiani sono “brave persone che cercano di fare del bene”, mentre una buona fetta – il 19,9% – definisce queste persone come incoscienti e irresponsabili, che è poi il commento lasciato dalla Presidente del Consiglio pur dopo aver tentato di sostenere e aiutare il rientro in patria degli italiani a bordo. Il 17,7% addirittura pensa che chi è a bordo di quelle navi vicino a Gaza sia stato in qualche modo manovrato da qualcun’altra (legami con Hamas? Centri sociali? Movimenti pro-Pal internazionali?), mentre solo l’8% pensa che siano dei veri ribelli e rivoluzionari chi si è imbarcato sulla Flotilla.

Questo non significa che l’opinione pubblica italiana sia “contro” la causa palestinese, dato che gli stessi sondaggi politici di Only Numbers mostrano com il 55% voglia il riconoscimento dello Stato di Palestina, e il 52% condivide la volontà del Ministro della Difesa Crosetto di accompagnare le navi della Flotilla dalle fregate militati italiane.

GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI DOPO LE REGIONALI: VENTO IN POPPA PER IL GOVERNO, NUOVI STRASCICHI PER IL CAMPO LARGO

È dunque proprio la missione in sé della Flotilla, accompagnata da gazzarra mediatica per oltre un mese, ad aver reso controverso lo scenario venutosi a creare in queste ore con il blocco imposto (senza violenze o scontri) dalle forze israeliane. Si vedrà quale conseguenza politica diretta potrà avere l’intera vicenda sui prossimi imminenti voti delle Elezioni Regionali, già domenica-lunedì con la Calabria e la settimana successiva in Toscana, anche se i favori dei pronostici prima del silenzio elettorale sembrano vedere partite già “chiuse” rispettivamente a favore di Centrodestra e Campo largo progressista.

Interessanti i sondaggi politici mostrati sempre da Porta a Porta dopo la tornata di voto avvenuta in Valle d’Aosta e soprattutto nelle Marche: ulteriore balzo in avanti per Fratelli d’Italia, con il partito di Meloni che vola al 30,1% staccando ulteriormente il Pd di Elly Schlein, ferma al 22,2% e comunque ben 10 punti avanti all’alleato M5s di Giuseppe Conte. Al quarto posto si confermano vicinissime Forza Italia e Lega, attorno all’8,5% di media, mentre l’Alleanza Verdi-Sinistra compie una battuta d’arresto al 6,3%.

A chiudere le intenzioni di voto post-Regionali – in attesa dei voti in Calabria, Toscana, Puglia, Veneto e Campania – si vede l’ulteriore difficoltà dell’area centrista di colmare quel gap di differenza tra Centrodestra e campo progressista: Azione di Calenda è al 3%, Renzi con Italia Viva sale al 2,9%, PiùEuropa al 2% tiene dietro solo Noi Moderati allo 0,9%,