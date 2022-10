SONDAGGI POLITICI/ Duello Pd-M5s, FdI top 28%, Lega stacca FI. Fiducia Governo al 50%

SONDAGGI POLITICI TECNÈ, LE INTENZIONI DI VOTO: DUELLO M5S-PD AL 17%

A due settimane dalla nascita del Governo Meloni, i sondaggi politici certificano l’ulteriore crescita per Fratelli d’Italia mentre il “ko” persiste in casa Pd e Forza Italia. Risale Salvini così come il M5s di Conte che arriva a tallonare sempre più da vicino il Partito Democratico. I sondaggi politici offerti da Tecné per l’Agenzia Dire – effettuati il 28 ottobre scorso – confermano nelle intenzioni di voto i risultati delle Elezioni Politici, con alcune importanti differenze: il partito della Premier Giorgia Meloni sale al 28,1% guadagnando lo 0,1% rispetto alla scorsa settimana. Staccati nettamente i Dem al 17,2% (-0,3%) e di poco avanti al Movimento 5Stelle, autentico rivale per il futuro della coalizione progressista: i 5Stelle inseguono con il 16,8%, +0,2% in 7 giorni.

Al quarto posto recupera terreno la Lega di Matteo Salvini con il 8,5% di consenso nei sondaggi politici Tecné: il Carroccio tiene in questo modo dietro tanto Azione-Italia Viva al 7,9% quanto Forza Italia di Silvio Berlusconi in caduta al 7,4% (-0.2%). Doppiati da Terzo Polo e Azzurri troviamo nelle intenzioni di voto l’alleanza Sinistra-Verdi al 3,7%, PiùEuropa di Emma Bonino al 2,6%, ItalExit all’1,9% e tutti gli altri partiti che nei sondaggi politici elettorali non vanno oltre al 5,9%.

FIDUCIA GOVERNO E PREMIER: I SONDAGGI POLITICI AGGIORNATI

Con gli stessi sondaggi politici stilati da Tecné per “Agenzia Dire” si cerca di valutare più da vicino i primi giorni di annunci, nomine e operato del Governo Meloni: alla vigilia del CdM che prenderà le prime decisioni su Covid, Giustizia e bollette la Presidente del Consiglio ottiene dall’elettorato un’ulteriore iniezione di fiducia. Ad oggi il 53,8% dei rispondenti al sondaggio Tecné conferma la fiducia nella leader di FdI (in aumento dello 0,5% rispetto alla scorsa settimana): contro la fiducia a Meloni il 35% mentre non sa/non risponde resta all’11,2%.

Per quanto riguarda invece il Governo Meloni in tutti i suoi effettivi, la fiducia resta un passo indietro rispetto alla Premier appena eletta: il 50,6% conferma la fiducia nella squadra di Governo scelta da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi; il 36,8% contro la fiducia all’esecutivo, il 12,6% non sa/non risponde ai sondaggi politici.











