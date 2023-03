Sondaggi politici/ Effetto Schlein: boom Pd +2,6%, crollo M5s, Calenda 8%. FdI al 30%

I SONDAGGI POLITICI SWG: EFFETTO SCHLEIN, COME CAMBIANO I PARTITI

Al rischio di sembrare “monotoni”, è innegabile che il fatto politico più dirimente delle ultime settimane è il cambio di “guardia” alla guida del Partito Democratico: per questo tutti i sondaggi politici di questi ultimi giorni puntano l’attenzione sulla vittoria di Elly Schlein alle Primarie del 26 febbraio in quanto potrebbe scombinare gli assetti interni del Centrosinistra in vista della lunga rincorsa alle Elezioni Europee 2024. Dopo le intenzioni di voto degli scorsi giorni ecco che anche i sondaggi politici condotti da Swg per La7 nel canonico appuntamento del lunedì sera sul Tg di Enrico Mentana confermano la crescita netta del Pd dopo il cambio di Segreteria, da Letta a Schlein: dietro all’inarrivabile per il momento FdI – 30,7% confermato per la seconda settimana consecutiva per il partito di Giorgia Meloni – ecco il boom clamoroso del Partito Democratico al 19% con +2,6% in soli 7 giorni.

CASO PIANTEDOSI/ Da Vaticano e Colle l'ok alla linea del Governo sui migranti

Due gli effetti principali della crescita netta dei Dem guidati da Elly Schlein, entrambi “comprensibili”: crolla il M5s al 15,7%, con -1,3% rappresentato da molti elettori di sinistra che vedono nello spostamento più progressista del “nuovo” Pd una concreta possibilità di voto (abbandonando invece le ‘sponde’ dei 5Stelle di Conte). Sale invece il Terzo Polo di Calenda e Renzi all’8% (+0,8% rispetto ai sondaggi politici Swg della scorsa settimana) raccogliendo i tanti riformisti-popolari interni elettori Dem delusi dallo spostamento a sinistra della Segretaria Schlein. Chiudono le intenzioni di voto settimanali la Lega di Salvini in crescita ancora all’8,8%, Forza Italia al 6,6%, Verdi con Sinistra al 3%, PiùEuropa al 2,1%, Unione Popolare all’1,8%, Per l’Italia di Paragone all’1,7%: questa settimana il dato sull’astensione si stabilizza al 37% degli elettori intervistati dai sondaggi politici Swg.

ANTIFASCISMO/ Se la sinistra "dimentica" il patto di Violante e D'Alema con Fini

PRIMARIE, LINEA POLITICA E ASPETTATIVE SU SCHLEIN: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Restiamo in area dem per approfondire meglio quanto sta avvenendo in queste settimana in casa Centrosinistra, stante ancora la netta distanza dalla coalizione a guida del Governo Meloni: i sondaggi politici Swg hanno provato a tastare il polso dell’elettorato progressista per capire che effetti potrà avere nell’immediato futuro l’arrivo di Elly Schlein al Nazareno. Il 47% conferma l’intenzione di votare Pd tanto prima con Letta quanto ora con la giovane deputata alla guida: il 21% dopo le delusioni dei precedenti Segretari dem dice ora di voler ritornare a votare Partito Democratico proprio grazie a Schlein; il 29% si dice invece attendista e vuole capire quale direzione prendere effettivamente il nuovo Pd.

Calenda: “manifesto Terzo Polo è Draghi”/ “Lontani da Schlein: Pd è vecchia sinistra”

Sempre dai sondaggi condotti per TgLa7 scopriamo come l’elettore medio del Pd si aspetta da Elly Schlein un atteggiamento più deciso e coraggioso (il 49% dei rispondenti), mentre la linea politica più chiara è richiesta dal 47% degli elettori dem. Maggiore sintonia con la gente comune è un altro appello fatto a Schlein dal 44% degli intervistati, mentre il 34% di loro chiede venga dato maggiore spazio ai giovani dentro il Partito Democratico. Da ultimo, i sondaggi politici Swg certificano la richiesta di radicale ricambio della classe dirigente per il 26%, infine solo il 19% vuole maggiore spazio alle donne dentro il partito. Da ultimo, l’arrivo di Schlein inevitabilmente porterà cambiamenti sulla “linea politica”: secondo il 49% degli elettori dem il Pd diventerà maggiormente di sinistra mentre il 34% crede che Schlein troverà una linea politica “innovativa” che vada oltre il concetto di sinistra













© RIPRODUZIONE RISERVATA