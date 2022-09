Sondaggi politici Elezioni 2022/ Cdx vicino 50%, 260 seggi Camera: Pd 22%, Calenda 6%

I SONDAGGI POLITICI TECNÈ: CENTRODESTRA SFIORA IL 50%, PD SOTTO IL 22%

A tre giorni dal silenzio elettorale, una delle ultime rilevazioni dei sondaggi politici Tecnè per Mediaset svela una situazione ancor più complessa per il Centrosinistra a guida Enrico Letta: dai sondaggi sui collegi plurinominali a quelli uninominali, passando per le conseguenti stime sui seggi del prossimo Parlamento, è il Centrodestra a guidare in ogni campo e si proietta come coalizione super favorita alle Elezioni 2022 del prossimo 25 settembre. Sebbene in discesa di un punto secco nell’ultima settimana, i sondaggi politici condotti da Tecné dall’1 al 5 settembre vedono l’alleanza tra FdI, Lega, FI e Noi con Moderati rimanere al 48,7% dei consensi per i collegi uninominali alla Camera. Perde terreno anche Letta al 27,9% con la coalizione Pd-Si-Verdi-PiùEu-IC: sale il M5s all’11,9%, così come il Terzo Polo Renzi-Calenda al 6,1%, mentre tutti gli altri partiti assieme darebbero ad oggi un 5,4% complessivo.

Entrando nelle pieghe delle singole intenzioni di voto alla Camera, i sondaggi diffusi da Quarta Repubblica mostrano una crescita importante ancora per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 24,8%: insegue decisamente attardato il Pd di Letta al 21,9%, mentre resiste al terzo posto la Lega di Salvini al 12,1% appena davanti all’11,9% di Giuseppe Conte. Forza Italia di Berlusconi tiene ancora al 10,4% staccando Azione-ItaliaViva al 6,1% dati comunque in ascesa. Chiudono le intenzioni di voto Tecné l’alleanza Verdi-Sinistra al 3%, davanti al 2,4% di ItalExit Paragone, 2,1% di PiùEuropa, 1,4% Noi Moderati e 0,9% per Impegno Civico-Di Maio.

STIMA SEGGI E SUPERMEDIA SONDAGGI POLITIC: COME SARÀ IL PROSSIMO PARLAMENTO DOPO LE ELEZIONI 2022

Dai sondaggi politici Tecné viene poi fatta la stima attuale sulla possibile composizione del prossimo Parlamento, proprio in forza dei risultati che le coalizioni otterrebbero se si votasse oggi le Elezioni 2022: per il Centrodestra la forbice va da 252 ad un massimo di 262 seggi per la Camera dei Deputati (su 400 posti totali), mentre il Centrosinistra non andrebbe oltre i 79-89. 30-32 seggi al M5s, 15-17 per il Terzo Polo e 3-4 per le altre liste rimaste. Situazione simile al Senato dove in palio ci sono 200 nuovi posti da senatore: 125-133 al momento sarebbero appannaggio del Centrodestra Meloni-Salvini-Berlusconi-Lupi; 38-46 per l’alleanza Letta-Di Maio-Bonino-Fratoianni-Bonelli; 14-16 per Conte, 5-.7 per Calenda-Renzi, 3-4 per le altre liste.

In attesa dell’ultima Supermedia dei sondaggi politici YouTrend-Quorum completa per venerdì 9 settembre prima del silenzio elettorale, l’attuale scenario inquadrato dalla media dei sondaggi tra il 23 agosto e il 5 settembre conferma in toto il vantaggio consistente del Centrodestra allo stato attuale della campagna elettorale. Il Centrodestra seppur in calo dell’1,3% ottiene una media di consensi attorno al 47%, ben 19 punti percentuali davanti al Centrosinistra, con il M5s al 12,2%, Terzo Polo al 6,5%, ItalExixt al 2,8%, Unione Popolare-De Magistris all’1,2%.











