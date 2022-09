Sondaggi politici Elezioni 2022/ FdI 24%, boom M5s: calo Centrodestra ma +19% sul Pd

SONDAGGI POLITICI, LE INTENZIONI DI VOTO PER LE ELEZIONI 2022: CALO CDX E CSX, IL M5S BRILLA

Secondo gli ultimi sondaggi politici condotti da Quorum-YouTrend per SkyTG24, cala il Centrodestra ma pure il Centrosinistra e così la forbice tra i partiti resta sostanzialmente la medesima a 20 giorni dalle Elezioni 2022. Le rilevazioni condotte fino al 4 settembre mostrano come Fratelli d’Italia tiene e sale dal 24,1% al 24,2% in una settimana, mentre calano lievemente la Lega di Salvini al 13,5% (-0,3%) e Forza Italia di Berlusconi, con l’8,1% che registra un -0,6% rispetto al 29 agosto scorso. Scende anche la quarta lista del Centrodestra, Noi Moderati (Lupi-Toti-Brugnaro-Udc) all’1,5% per un complessivo 47,3% comunque in flessione negli ultimi giorni.

Se Atene piange però, Sparta di certo non ride: la coalizione guidata da Enrico Letta trova infatti nuovo calo nel suo partito principale, il Partito Democratico: Pd scende fino al 21,9%, un netto -0,8% rispetto ai sondaggi politici YouTrend della scorsa settimana. Sale di poco l’alleanza Verdi-SinistraItaliana al 3,5% mentre cala nettamente anche PiùEuropa al 2,2%, con Impegno Civico di Luigi Di Maio che non va oltre lo 0,9% complessivo. In vista delle Elezioni 2022 i sondaggi per SkyTG24 vedono il Movimento 5Stelle come vero protagonista di questi ultimi giorni di campagna elettorale: Conte trascina il M5s al 12,1% mentre Calenda e Renzi restano con il Terzo Polo al 5,2% di consenso nazionale. Sotto la quota di sbarramento (del 3%) troviamo ItalExit di Paragone (2.6%) e Unione Popolare di de Magistris (1,2%).

Dalle intenzioni di voto alle coalizioni, i sondaggi politici di Quorum-YouTrend confermano una tendenza nazionale comunque preoccupante: rispetto alle rilevazioni del 29 agosto, oggi 5 settembre il numero di indecisi e astenuti sale complessivamente al 42%. Il calo di Centrodestra e Centrosinistra infatti solo in parte viene colmato dalla crescita di Conte: molti sono i cittadini italiani che ancora non sanno cosa votare alle Elezioni 2022, o peggio che hanno già deciso la propria astensione. A domanda secca infatti su quale coalizione optare per i collegi uninominali il prossimo 25 settembre, gli elettori intervistati puntano sul Centrodestra per il 47,3% (-1,2%) delle risposte, mentre l’ex campo largo a guida Pd scende addirittura al 28,5% (-1% secco), con il M5s che sale al 12,1% e il Terzo Polo al 5,2%

La situazione varia se agli stessi elettori viene chiesto una previsione su come finiranno le Elezioni Politiche 2022: ebbene qui i sondaggi politici di YouTrend rilevano la netta maggioranza dei rispondenti convinti che sarà il Centrodestra a trionfare alle Elezioni. 47% punta sulla coalizione Meloni-Salvini-Berlusconi-Lupi, mentre solo il 9% crede che il Centrosinistra di Letta potrà vincere: l’11% sostiene vi sarà caos senza maggioranza, il 6 crede ancora nel M5s primo partito, l’1% nel tandem Azione-ItaliaViva (26% non sa). Nel pieno della crisi energetica con i programmi dei singoli partiti inevitabilmente orientati sulle sfide anti-crisi dei prossimi mesi, una domanda “squarcia” l’elettorato decenni dopo il Referendum sul nucleare: l’Italia dovrebbe investire su nuove centrali nucleari per togliersi dalla dipendenza di gas e carbone? Secondo il 45% degli intervistati dovrebbe farlo, il 37% si tiene su posizioni più “ambientaliste”, il 18% non sa. Il calcolo finale ovviamente varia a seconda dell’elettorato: per il nucleare il 76% degli elettori Centrodestra, 37% dal Centrosinistra.

