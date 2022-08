Sondaggi Politici Elezioni 2022/ Pd 24,2%, FdI 24% ma centrodestra avanti di 15 punti

SONDAGGI POLITICI, ELEZIONI POLITICHE 2022: PD PRIMO PARTITO (DI UN SOFFIO)

I nuovi sondaggi politici certificano la lotta tra Partito democratico e Fratelli d’Italia per essere il primo partito. Attualmente il Pd supera FdI di un soffio, cioè di 0,2 punti percentuali. Lo evidenzia il sondaggio di BiDiMedia pubblicato su un campione di 2.107 intervistati. I dem sono al 24,2% contro il 24% del partito guidato da Giorgia Meloni. Ma per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra resta avanti a tutti gli altri schieramenti. Come evidenziato da Repubblica, tra i sondaggi c’è quello di Tecnè secondo cui FdI sarebbe al 24,3% contro il 23,5%.

Se si votasse oggi per le elezioni politiche 2022, il centrodestra sarebbe al 46,4% secondo BiDiMedia. Con 6 decimi in più rispetto ai sondaggi della prima settimana di agosto. Questa crescita però è dovuta a quella della Lega di Matteo Salvini al 13,6% e al 7% di Forza Italia di Silvio Berlusconi, mentre I Moderati di Toti raccolgono 1,8 punti. Per quanto riguarda il Terzo Polo, la lista di Azione di Carlo Calenda e di Italia Viva di Matteo Renzi si attesta solo al 5,2%.

SONDAGGI POLITICI, ELEZIONI POLITICHE 2022: CDX “STACCA” CSX

Per quanto riguarda il centrosinistra, gli ultimi sondaggi politici oltre indicare il Pd come primo partito, registrano il calo di un decimo di punto per l’Alleanza Sinistra Verde, ora al 3,9%, mentre Impegno Civico di Luigi Di Maio non arriva neppure a un punto percentuale, fermandosi allo 0,9%. Per quanto riguarda +Europa, che è rimasta nella coalizione dopo l’addio di Azione, raggiunge il 2,1%. Quindi, la coalizione del centrosinistra raggiungerebbe il 31,1% dei voti alle elezioni politiche 2022, molto meno del centrodestra, che li batterebbe di 15 punti percentuali. Invece il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte otterrebbe il 10%, invertendo il trend di decrescita degli ultimi mesi, secondo il sondaggio di BiDiMedia.

Italexit di Gianluigi Paragone cresce arrivando al 2,4%, invece scendono all’1% Alternativa per l’Italia di Adinolfi e Unione Popolare, lista che accorpa le formazioni della sinistra radicale, scesa sotto il punto percentuale. Ferma allo 0,8% Italia Sovrana e Popolare, di cui fa parte il Partito Comunista di Rizzo. Infine, il capitolo astensionismo: l’affluenza, decisiva per i risultati delle elezioni politiche 2022, crescerebbe dello 0,5%. Infatti, la propensione al voto è al 64%, invece il 26% degli italiani è ancora indeciso se recarsi alle urne o meno.











