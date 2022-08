SONDAGGI POLITICI ELEZIONI 2022/ Trionfo Centrodestra +20%. Pd-Lega seggi Camera pari

I SONDAGGI POLITICI VERSO LE ELEZIONI: CENTRODESTRA VINCENTE, LA COMPOSIZIONE DEI SEGGI

Lo studio realizzato dai sondaggi politici BidiMedia è il primo con cui potersi confrontare finalmente, ad un mese dalle Elezioni 2022, con le reali possibilità – stante i consensi attuali – delle liste in vista del voto del 25 settembre. Con riferimento alle intenzioni di voto prodotte tra il 17 e il 18 agosto scorso da BidiMedia, i sondaggi politici di questi ultimi giorni fanno presagire un largo trionfo del Centrodestra con buonissime possibilità di avere maggioranze importanti tanto alla Camera quanto al Senato. Con un distacco a livello nazionale di circa 16-20 punti tra Centrodestra e Centrosinistra, ad oggi la coalizione con Lega-FdI-FI-NoiModerati riuscirebbe a trionfare nella maggioranza dei collegi uninominali (circa 189 su 221) e pure in quelli plurinominali (367 totali).

Sicilia, Chinnici resta candidata Pd/ "Non volto le spalle agli elettori"

Ciò produce come diretta conseguenza che secondo i sondaggi raccolti fino al 19 agosto, la previsione dei seggi nel prossimo Parlamento sorride alla coalizione a guida Meloni: alla Camera, si viaggia verso 249 seggi per il Centrodestra, 100 seggi per il “campo largo” di Letta che va da SI-Verdi fino a PIùEuropa; 26 i seggi per il M5s, 14 i seggi per il Terzo Polo Azione-Italia Viva, 3 seggi per il SVP e 8 seggi tra gli eletti all’estero. Al Senato la partita non è molto dissimile: 125 i seggi per il Centrodestra, 51 per il Centrosinistra a guida Letta, 13 per il Movimento di Conte, 5 per Renzi-Calenda, 2 al Sudtiroler Volkspartei, 4 per l’estero e 6 senatori a vita.

Candidati Fratelli d’Italia, liste Elezioni 2022/ Nomi collegi: da Meloni a Tremonti

INTENZIONI DI VOTO: I SONDAGGI POLITICI CON FDI-PD VICINI, LEGA IN CRESCITA

Entrando nelle pieghe dei singoli partiti, facciamo prima un breve recap dei sondaggi politici per le Elezioni 2022 raccolti da BidiMedia per formare poi la mappa attuale dei seggi in Parlamento: le intenzioni di voto raccolte fino al 19 agosto prevedono FdI di Meloni al 24%, appena dietro al Pd al 24,2%. Cresce bene la Lega al 13,6% dopo lunga discesa nei mesi della crisi di Governo, così come il M5s che tiene ancora al 10%: Forza Italia-Berlusconi insegue al 7%, il Terzo Polo andrebbe al 5,2% mentre SI-Verdi non oltre il 3,9%; chiude la lista dei sondaggi politici elettorali ItalExit di Paragone al 2,4%, PiùEuropa-Bonino al 2,1%, Noi Moderati con Lupi-Cesa-Toti-Brugnaro al 1,8%, Alternativa per l’Italia Adinolfi-DiStefano all’1%, Unione Popolare-DeMagistris 0,9%, Impegno Civico-Di Maio 0,9%, Italia Sovrana e Popolare allo 0,8% (indecisi 26%, affluenza 64%).

Sondaggi politici Elezioni 2022/ Pd non sale, FdI 24%, Lega 14%: Cdx avanti 20 punti

Con questa situazione in termini di consensi e l’attuale distribuzione dei seggi derivanti dai collegi nel Paese (alla Camera 147 con sistema maggioritario, 245 con proporzionale; al Senato 74 maggioritari e 122 proporzionali) i sondaggi politici BidiMedia hanno stilato l’attuale composizione della Camera, collegi contendibili permettendo: a Fratelli d’Italia andrebbero 122 seggi, 82 per il Pd e quasi pari la Lega con 78. Forza Italia di Berlusconi strapperebbe 43 parlamentari, quasi il doppio del M5s (26): al Terzo Polo andrebbero 14 seggi, uno più dell’alleanza Fratoianni-Bonelli. Per l’ala moderata del Centrodestra invece 6 seggi, 3 per PiùEuropa come SVP, 2 per Impegno Civico, 8 deputati infine eletti all’estero.











© RIPRODUZIONE RISERVATA