Sondaggi politici/ Elezioni anticipate, 416 seggi alla Camera per Lega-FI-FdI

Nei sondaggi politici stilati in questi giorni di piena crisi di Governo da Quorum-YouTrend e presentati a “In Onda” e “Agorà Estate” la Lega non solo viene data come vincente certa alle potenziali Elezioni anticipate ma potrebbe “sbancare” alla Camera dei Deputati se fosse unita al Centrodestra che già regna nella maggioranza delle Regioni italiane. I numeri presentati dai sondaggi politici YouTrend mostrano come con il sistema elettorale attuale, il Rosatellum Bis, a Salvini convenga stringere un accordo prima del voto con Forza Italia e Fratelli d’Italia – e infatti oggi incontrerà Berlusconi a Palazzo Grazioli, ndr – per poter ottenere il massimo della maggioranza possibile. Nei calcoli fatti da Pregliasco & soci la Lega da sola alla Camera oggi otterrebbe “solo” 283 seggi, contro i 2 del Svp, i 62 del Centrodestra “monco”, 118 per il M5s e 153 per il Centrosinistra unito; se invece Salvini decidesse di stringere un’alleanza “solo” sovranista (dunque escluso Berlusconi), i numeri dei seggi vedono Lega-FdI a 353, FI a 30, 102 per il M5s e 131 per il Centrosinistra oltre ai 2 del Svp. Da ultimo invece, qualora il Centrodestra fosse unito, i seggi alla Camera sarebbero 416, 81 per il M5s e 119 per il Centrosinistra: si capisce dunque come Salvini abbia tutto il vantaggio e il desiderio di tornare alla “casa paterna” dopo la breve esperienza gialloverde.

SONDAGGI TERMOMETRO (9 AGOSTO): CONTE LEADER M5S

Prendendo invece in esame i sondaggi politici presentati dal Presidente di Termometro Politico – Gianluca Borrelli – nell’ultima puntata di “Coffee Break” su La7, la situazione interna al M5s resta il vero altro punto di importanza capitale in questa crisi di Governo, sia verso possibili Elezioni anticipate ma anche con un potenziale Governo di transizione con i 5Stelle alleati col Pd di Renzi-Zingaretti per evitare il voto subito pro-Salvini. È stato chiesto infatti agli elettori intervistati, stante il fallimento dell’esperienza da leader M5s di Luigi Di Maio, chi potrebbe divenire il nuovo responsabile del Movimento che in un solo anno è passato dal 34% delle Politiche all’attuale 15-16% degli ultimi sondaggi politici: ebbene, per gli elettori grillini la risposta è semplice, il 71,4% ad oggi sceglierebbe il Premier Giuseppe Conte come nuovo n.1 della Casaleggio Associati. Del tutto bocciato Roberto Fico, solo 3,4% per lui, ma anche lo stesso Alessandro Di Battista (20, 9%) che pure potrebbe rappresentare la svolta con “ritorno alle origini” sulle posizioni più dure e ortodosse degli inizi di Beppe Grillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA