Sondaggi politici/ Elezioni Bologna: Lepore (Csx) 46-52%, Battistini (Cdx) staccato

Le elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 sono alle porte, spuntano nuovi sondaggi politici sulle partite più importanti. Dopo i dati di Milano e Roma, è arrivato il tempo di analizzare il dossier Bologna. Le rilevazioni di Demopolis per Bologna Today non lasciano spazio a dubbi: il Centrosinistra può puntare alla vittoria già al primo turno…

I sondaggi politici di Demopolis quotano Matteo Lepore, assessore dell’attuale giunta sostenuto da Centrosinistra e Movimento 5 Stelle, tra il 46 e il 52%. Insomma, la soglia del 50% è ad un passo. Difficile, al momento, ipotizzare la rimonta del Centrodestra: il candidato Fabio Battistini si attesta tra il 33 e il 39%. Gli altri candidati rappresentano il restante 12-18%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI VACCINI

Passiamo adesso ai sondaggi politici di SWG, che hanno acceso i riflettori sui vaccini anti-Covid. Il celebre istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sulla campagna informativa del governo Draghi e un intervistato su quattro ha denunciato scarsa chiarezza. Entriamo nel dettaglio: il 42% si è informato attraverso notizie sentite o lette su tv, giornali o radio. Il 31% grazie ad un confronto con il medico, mentre solo il 30% attraverso la campagna informativa fatta dall’esecutivo. Il 25% ha citato informazioni e notizie trovate online o sui social, mentre il 24% il confronto con altre persone, come amici, parenti e conoscenti. Sempre a proposito della campagna informativa sui vaccini fatta dal governo, per il 24% era confusa ed ha fornito informazioni poco chiare, mentre per il 26% ha presentato bene i benefici ed i rischi del farmaco anti-Covid. Per il 17% – maggioranza no vax/indecisi – è stata troppo di parte, evidenziando solo i lati positivi del vaccino.

