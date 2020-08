Sondaggi politici/ Elezioni Campania: De Luca al 44,5%, Caldoro al 39%. Il M5s…

Dopo aver analizzato i dati relativi all’elezione in Puglia, passiamo oggi ai sondaggi politici sulle regionali in Campania, una delle partite più attese e sicuramente più aperte. Secondo le rilevazioni di Tecnè per l’agenzia Dire, si profila un testa a testa tra il presidente uscente Vincenzo De Luca ed il candidato del Centrodestra Stefano Caldoro. De Luca, sostenuto dal Centrosinistra, è in vantaggio, ma non ha grande margine rispetto al primo rivale: è quotato infatti tra il 42,5 ed il 46,5%. Caldoro, suo sfidante già in passato, ha un po’ colmato il gap: l’esponente di Cdx si attesta tra il 37 ed il 41%. Niente da fare per il Movimento 5 Stelle, che non sarà minimamente competitivo: la candidata Valeria Ciarambino è data tra il 13 ed il 17%, percentuali irrisorie rispetto agli altri due candidati.

SONDAGGI POLITICI: I DATI IN VENETO

La campagna elettorale sarà probabilmente decisiva in Campania, con De Luca e Caldoro che lotteranno fino all’ultimo voto. E anche in altre regioni la partita è apertissima. Solo in Veneto si potrebbe tranquillamente rinviare l’appuntamento a tra cinque anni: percentuali bulgare per il presidente uscente Luca Zaia, che potrebbe battere il record di voti. Secondo le ultime rilevazioni di Tecnè per l’agenzia Dire, il candidato del Centrodestra è quotato tra il 68 ed il 72%. Mai in partita il candidato del Centrosinistra, Arturo Lorenzoni, che si attesta attorno al 18%. Ancora peggio fa il Movimento 5 Stelle con Enrico Cappelletti, che è dato tra il 4 e l’8%. Infine, la renziana Daniela Sbrollini non va oltre la forbice 2.6%. Insomma, Zaia potrebbe raggiungere traguardi importanti, la certezza è che lui continuerà a governare il Veneto…



