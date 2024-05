Sondaggi politici Elezioni Comunali 2024/ Firenze e Bari: Funaro e Leccese del centrosinistra in vantaggio

I SONDAGGI POLITICI PER LE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2024

Anche per le Elezioni Comunali previste quest’anno si stanno raccogliendo in queste ore gli ultimi dati dei sondaggi politici, come per Firenze e Bari, visto che da sabato e fino alla chiusura dei seggi elettorali non è possibile pubblicare nuove rivelazioni, ma si possono consultare le informazioni già raccolte. A due settimane dalle amministrative nel capoluogo toscano, arriva la “fotografia” delle intenzioni di voto di Toscana TV (commissionato a EMG Different) prima del divieto di pubblicazione dei sondaggi. Dunque, la candidata del centrosinistra Sara Funaro è favorita sul candidato di centrodestra Eike Schmidt, visto che al primo turno la prima raccoglierebbe il 40% dei voti contro il 33% del rivale.

In caso di ballottaggio, la prima vincere col 60% contro Schmidit. Invece, l’outsider Stefania Saccardi di Italia Viva, l’aspirante sindaco di centro, non dovrebbe andare oltre l’11,5%, mentre a Cecilia Del Re di Firenze Democratica è attribuito il 6%, infine a Dimitrj Palagi della sinistra il 5%. Per quanto riguarda l’operato del sindaco uscente Dario Nardella, questo sondaggi evidenzia che il giudizio è positivo per il 67%, ma tra i temi più urgenti vengono indicati sanità (40%), sicurezza (32%), all’ultimo posto lo stadio (2%).

ELEZIONI COMUNALI BARI 2024: I DATI SU LECCESE VS ROMITO

Passiamo ai sondaggi politici sulle Elezioni Comunali 2024 a Bari prima che scatti il “silenzio” delle rilevazioni. In questo caso i dati a disposizione sono quelli raccolti da Noto, il cui sondaggio è stato commissionato dal programma Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa su Rai 1. I risultati mostrano che in vantaggio sarebbe il candidato sindaco di centrosinistra, Vito Leccese, sostenuto da Pd, Europa Verde e altre cinque liste civiche, rispetto al rivale di centrodestra Fabio Romito, sostenuto invece da dieci liste tra centrodestra e civiche.

Al primo è attribuito il 39% delle preferenze, mentre il rivale non dovrebbe andare oltre il 31%. C’è poi Michele Laforgia (Sei liste tra Siisyra, + Europa, M5S e Civiche) con il 26%. Più defilati gli altri due candidati in corsa per le Elezioni Comunali 2024 a Bari, infatti Sabino Mangano di Lista Oltre e Nicola Sciacovelli, supportato da due liste civiche, sarebbero al 4%. Questi dati evidenziano come lo scenario più probabile sia quello del ballottaggio, che si terrebbe due settimane dopo il primo turno.











