Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Centrodestra +20% su Pd: FdI 29%, Lega doppia FI, Conte fermo al 16%

Giorgia Meloni non ha ancora deciso se si candiderà alle prossime Elezioni Europee 2024 per valutare il consenso sul proprio Governo ma intanto i primi sondaggi politici che emergono sul voto del prossimo giugno non possono che sorridere per il Centrodestra da oltre un anno in Consiglio dei Ministri. L’ultima indagine elettorale arriva dai sondaggi politici di Lab21.01 diffusi lo scorso 3 gennaio e ripresi da Europe Elects: i dati rispetto alle votazioni della Camera dei Deputati nelle Politiche 2022 mostrano un ampio aumento di consensi tanto per Fratelli d’Italia quanto per la Lega e il Partito Democratico.

FdI guadagna il 3,4% nei consensi rispetto ad un anno fa, con un 29,4% di preferenze in chi punterebbe sul partito di Giorgia Meloni alle prossime Elezioni Europee: «Mi interessa sapere se ho il consenso dei cittadini e l’ho sempre fatto, anche ora che sono Premier è giusto misurarsi sul consenso. Non è una presa in giro dei cittadini ma è una prova di conferma del consenso, è prova di democrazia», ha spiegato oggi in conferenza stampa la Premier sulla possibile candidatura alle Europee di cui ancora non ha preso una decisione finale, anche se «forse la mia candidatura forse potrebbe portare anche altri leader dell’opposizione a farlo. Ma prima devo capire se una mia candidatura personale toglierebbe tempo al mio lavoro da Presidente del Consiglio: decisione che prenderò con gli altri leader della maggioranza». Da FdI alla Lega che in questo anno, rispetto ad altri sondaggi recenti, pare invece aver guadagnato terreno arrivando quasi a “doppiare” l’alleato Forza Italia. Salvini viene dato al 10,2% dai sondaggi politici Lab21.01 (+1,4%) mentre gli azzurri orfani di Berlusconi nel 2023 hanno perso il 2,3% del consenso sul partito, finendo all’attuale 5,8%. Complessivamente, il Centrodestra ad oggi avrebbe il 46,1% delle preferenze, ben il 2,3% in più rispetto al risultato delle Politiche.

SONDAGGI EUROPEE: M5S E TERZO POLO: LA CRISI “DIVERSA”

Sempre nei sondaggi politici verso le Elezioni Europee consideriamo invece il ruolo e la posizione delle opposizioni, a cominciare dal Pd di Elly Schlein che comunque nel 2023 ha visto salire i consensi di un Partito Democratico uscito con le ossa rotte delle Politiche 2022 a guida Enrico Letta. I Dem salgono al 19,8% guadagnando lo 0,8%, così come sale l’Alleanza Verdi-Sinistra dal 3,6% al 4% attuale: perde terreno PiùEuropa al 2,3% su scala nazionale. Il Centrosinistra dunque verso le Elezioni Europee si appresta ad affrontarle – secondo i sondaggi Lab – con un complessivo 26,1%, ben 20 punti percentuali inferiori al Governo Meloni.

È anche per questo motivo per cui la leader Schlein punta ormai stabilmente a trovare un accordo di massima con il M5s di Giuseppe Conte per costruire – non tanto per le Europee visto il sistema proporzionale puro – un’alleanza stabile in vista delle prossime Elezioni Politiche. Nei sondaggi nazionali al momento il Movimento 5Stelle resta stabile attorno al 16%, con guadagno solo dello 0,8% rispetto ad un anno fa: chiudono invece le intenzioni di voto per le Europee l’ex alleanza Terzo Polo, 12 mesi fa arrivati al 7,8% e oggi invece relegati ad un 2,8% per Italia Viva-Renzi e 3,9% per Azione-Calenda.











