Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ FdI stabile al 27,6%, PD e M5S in crescita, Lega all’8,6%

Mancano esattamente quattro settimane alle Elezioni Europee 2024 che a giugno – per l’Italia sabato 8 e domenica 9 – porteranno alle urne i cittadini dei 27 stati membri per decidere la composizione del prossimo Parlamento UE, con i sondaggi politici che nel nostro Bel Paese continuano a confermare il primato di Fratelli d’Italia, sempre seguiti dal PD di Elly Schlein, con la maggioranza dei partiti che hanno incassato dei timidi aumenti rispetto al mese scorso. Ancora una volta a condurre i sondaggi politici è stato l’istituto Eumetra per conto di DiBiMedia, che ha sondato l’opinione di voto di 800 cittadini italiani esemplificativi per età, posizione geografica, genere e inclinazione politica, in vista di una tornata di Elezioni che stanno movimentando gli animi di tutte le popolazioni europee.

Scendendo subito nel merito delle ultime rilevazioni, partiamo dal confermare il 27,6% di voti a favore di FdI già emerso il 30 aprile, con Giorgia Meloni che sembra incline a formare un’eventuale maggioranza con il PPE di Ursula von der Leyen; mentre la Lega è cresciuta dello 0,2% con l’8,6% delle preferenze totali, probabilmente per l’effetto Vannacci e Forza Italia con un aumento dello 0,1% ha ora l’8,7% delle preferenze.

Sondaggi politici Elezioni Europee 2024: aumenta leggermente il peso di Pd e M5S

Subito sotto Meloni, però, gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Europee confermano anche la presenza del Partito Democratico, titolare del 20,5% dei voti, aumentati di 0,2 punti percentuali rispetto all’ultima rilevazione di DiBiMedia, ma il partito – sempre di opposizione – che è cresciuto maggiormente è il Movimento 5 Stelle, passato dal 16% di aprile al 16,5% odierno. Crescono anche dello 0,2% le preferenze per gli Stati Uniti d’Europa (ora al 4,7%), mentre i Verdi e Azione rimangono stabili rispettivamente al 4,2% e al 4%.

Uno schema – quello che vi abbiamo appena presentato – che ritorna più o meno uguale anche nei sondaggi politici che ha condotto Quorum/Youtrend, che per le Elezioni Europee stima un 26,8% per FdI (in calo dello 0,5%), con la Lega che grazie all’8,3% supera anche FI, ferma all’8%. Confermato anche il 20,7% per il PD, mentre il M5S secondo YouTrend cala leggermente al 16,1% e non ci sono differenze sulle stime di voto per Stati Uniti d’Europa, Verdi e Azione.











