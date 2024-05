Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ FI +3% su Lega, Meloni 27,5%, M5s 16%. 40 seggi Ue al Centrodestra

I SONDAGGI POLITICI TECNÈ VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2024: MELONI +7% SU SCHLEIN, FLOP AVS, FORZA ITALIA SOPRA IL 10%

Liste presentati, candidati ufficializzati, la corsa alle Elezioni Europee 2024 è definitivamente iniziata: i sondaggi politici dell’ultima settimana continuano a vedere consensi “dinamici” tanto nel Centrodestra quanto nel “campo largo progressista”, anche se in realtà le due leader principali entrambe candidate a Bruxelles al momento sembrano quelle più certe dei risultati finali dell’8-9 giugno. Come dimostrato già dalla recente Supermedia o dai sondaggi politici Swg e Quorum, resta una solida distanza tra FdI e Pd attorno ai 7 punti percentuali: anche le ultime intenzioni di voto raccolte da Tecnè per “Quarta Repubblica” vedono il partito di Giorgia Meloni attorno al 27,5% nettamente davanti al Pd di Elly Schlein, fermo al 20,1%.

Al terzo posto ormai stabile il M5s di Giuseppe Conte, in un 16% che rende i 5Stelle distanti tanto dai Dem rivali-alleati quanto dal derby interno del Centrodestra fra Tajani e Salvini: secondo i dati Tecnè Forza Italia con Noi Moderati di Lupi raggiunge questa settimana il 10,2% del consenso nazionale mentre la Lega non andrebbe oltre il 7,8% delle preferenze. Per i partiti in corsa attorno alla soglia dello sbarramento Ue (ovvero il 4%) fa un passo indietro la lista di Renzi e Bonino Stati Uniti d’Europa, ferma al 4,6% mentre fa nuovamente “flop” l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,9% e dunque così tagliata fuori da un seggio nel nuovo Europarlamento. Chiudono Azione di Calenda ancora al 3,7%, Libertà di De Luca e Castelli al 2% e la lista di Michele Santoro all’1,6%, con Democrazia Sovrana e Popolare non oltre lo 0,9%. L’astensione mista ad elettori incerti sul voto questa settimana per i sondaggi politici Tecnè resta attorno al 45,4% con di conseguenza un’affluenza alle Europee che si attesterebbe sul 55%

PREVISIONE SEGGI UE E SONDAGGI POLITICI SUI PARTITI EUROPEI: CENTRODESTRA ANCORA AL TOP

Nelle interviste raccolte dai sondaggi politici Tecnè il 29 aprile scorso oltre alle intenzioni di voto si è cercato di ipotizzare la nuova proiezione dei seggi dopo le Elezioni Europee 2024: stante i dati di qui sopra, il Centrodestra riuscirebbe a tenere un ottimo risultato con ben 40 seggi sui 76 totali a disposizione dell’Italia nel prossimo Europarlamento. I suddetti 40 eletti si dividono nel dettaglio con 24 eurodeputati in quota FdI, 9 per Forza Italia-Noi Moderati e 7 per la Lega.

Sempre secondo la stima dei seggi Ue dei sondaggi politici Tecnè il Centrosinistra ad oggi si dovrebbe accontentare dei 17 seggi in quota Pd, 14 per il M5s – ancora non iscritto a nessun partito europeo – e 4 per i centristi di Stati Uniti d’Europa. Ad impreziosire la nostra rassegna quotidiana sui sondaggi politici verso il grande appuntamento delle Elezioni di giugno gli ultimi dati contenuti nei sondaggi politici del “Termometro Politico”, raccolti tra il 23 e il 25 aprile scorso: è stato chiesto agli elettori di considerare il proprio voto solo per i partiti europei presenti alle Europee. Risultati interessanti in quanto emerge una distanza tra il voto al partito italiano e il suo corrispettivo in Europa: ad esempio i Conservatori-ECR – guidati da Giorgia Meloni – otterrebbero molto meno del gradimento attuale di Fratelli d’Italia che ne fa parte. Secondo il sondaggio infatti il primo partito Ue in Italia sarebbe ad oggi ECR al 20,2% (ben 7 punti in meno di FdI), seguito al 15% dai Socialisti-PSE di cui fa parte il Pd (anche qui, ben 5 punti in meno dei dem): PPE-Popolari (famiglia FI-NM) all’11,2%, Renew-Liberali (Renzi e Calenda) al 9%, Sinistra Unitaria Europe-GUE al 9,9%, Identità e Democrazia-ID (il partito di Salvini e Le Pen) e Verdi al 4,1%.

