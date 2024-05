Sondaggi politici Elezioni Europee 2024/ Seggi Ue: 21 FdI, Pd +3 su M5s. Lega 9%, Renzi 5%, caos campo largo

SONDAGGI POLITICI SWG, STIMA DEI SEGGI UE: CRESCE PD MA RESTA -5 DA FDI. AZIONE ENTRA IN PARLAMENTO

Se si votasse oggi per le Elezioni Europee 2024 il vincitore in Italia sarebbe inequivocabilmente Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, sebbene sul numero di seggi conquistabili nel prossimo Europarlamento i sondaggi politici nazionali continuano a far oscillare il numero tra 21 e 24 potenziali eletti. Ne è una riprova quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici diffusi lunedì sera da Enrico Mentana nella consueta analisi di Swg per TgLa7: rispetto ai sondaggi Euromedia che davano solo due giorni fa FdI in testa con 24 seggi, ecco che nelle intenzioni di voto Swg il dato per i meloniani cala fino a 21, conservando comunque un ottimo margine di vantaggio sui rivali del Centrosinistra.

Secondo i dati raccolti tra il 30 aprile e il 6 maggio, la stima sulla distribuzione dei seggi per le Europee vede il seguente scenario: dietro ai 21 di Fratelli d’Italia ecco che il Pd di Schlein non andrebbe oltre i 16 parlamentari eletti, con 13 in quota M5s-Conte. Stante le intenzioni di voto che trovate qui sotto, la proiezione attuale dei seggi Ue vede la Lega spuntarla su FI-Noi Moderati con 7 eletti contro i 6 del duo Tajani-Lupi, mentre a quota 4 riescono a superare la soglia di sbarramento sia Stati Uniti d’Europa, che Alleanza Verdi-Sinistra e Azione. 1 solo il seggio in quota Svp secondo il particolare regolamento sui partiti delle minoranze linguistiche.

INTENZIONI DI VOTO E FUTURO CAMPO LARGO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dai seggi alle percentuali, i sondaggi politici Swg mostrano un buon andamento generale per il Centrodestra, così come l’aumento di consenso anche per il “campo largo”, il tutto ad un mese ormai dalle Elezioni Europee: la stima aggiornata al 6 maggio vede FdI in testa ancora saldamente con il 26,6% di preferenze, davanti al 20,6% del Partito Democratico che cresce dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Il M5s di Conte fa un balzo in avanti dopo la presentazione delle liste con il 16,1% che conferma la crescita dello 0,5% rispetto ai sondaggi politici della scorsa settimana: al quarto posto resiste la Lega di Salvini che con l’8,8% guadagna terreno sull’8,5% di Forza Italia.

Chiudono le intenzioni di voto Swg questa settimana la lista di Renzi e Bonino in crescita al 4,9%, seguiti dal 4,6% di AVS e il 4,5% Calenda, in crescita netta rispetto agli scorsi sondaggi politici Swg: non vanno invece oltre il 2,3% e l’1,8% le liste di Cateno De Luca e Michele Santoro. Il dato sull’astensione registrato dai sondaggi politici Swg si ferma questa settimana a quota 37% degli elettori intervistati.

Chiudiamo invece la nostra rassegna quotidiana sui sondaggi elettorali nazionali prendendo in considerazione i dati di Ilvo Diamanti per “La Repubblica” del 6 maggio scorso: l’analisi Demos sul mese di aprile ha provato a sondare il terreno del “campo largo progressista” per individuare le specifiche riflessioni sul futuro del Centrosinistra tra le diverse alleanze possibili. Si scopre che a credere di più in un’alleanza a lungo termine fra Pd e M5s sono più gli elettori grillini (64%) rispetto ai Dem (58%), con la sonora bocciatura dell’area ex Terzo Polo (19%). Un campo largo invece completo tra Pd, M5s, Renzi, Calenda e Bonino ad oggi vede la fiducia del 56% degli elettori dem, mentre scende al 40% tra i grillini e solo 27% per l’area centrista; una via di mezzo invece, con il Centrosinistra senza più il M5s convince l’area renziana e calendiana al 54% mentre è scettico l’elettore 5Stelle al 31%, con invece i Dem entusiasti dell’ipotesi al 59%.

