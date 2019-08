Sondaggi politici Elezioni/ Lega verso il 40%: Pd doppiato, M5s unito ma spuntato

Nei sondaggi politici stilati da Noto per La Vita in Diretta si inizia ovviamente a discutere e immaginare le prossime Elezioni Politiche dopo la crisi di Governo lanciata da Salvini prima di Ferragosto: il tentativo di capitalizzare il consenso della Lega è evidente con il Carroccio dato al 38% lo scorso 9 agosto. Salvini continua la sua “campagna elettorale” ufficiosa al Sud, con alcune contestazioni ma con la forza di chi ad oggi – con FdI e Forza Italia – potrebbe realmente raggiungere Palazzo Chigi qualora Mattarella decidesse per il voto “subito” tra ottobre e novembre. Gli altri partiti sono tutti, chi più chi meno, in crisi: il Pd viene quasi doppiato, con un 23% che ad oggi non “certifica” la frattura interna sempre più evidente tra Zingaretti e Renzi, ma spiegabile con l’emorragia di voti del M5s che con elezioni domani non andrebbe oltre al 16,5% su scala nazionale. Bene, molto bene Giorgia Meloni con l’8% mentre FI di Berlusconi non può andare oltre al 6,5% con le continue crisi interne tra Toti (uscito), Carfagna e i “vecchi colonnelli”.

SONDAGGI POLITICI YOUTREND: “SALVINI PUÒ ANDARE OLTRE IL 40%”

In una lunga intervista rilasciata dal co-fondatore e ideatore dei sondaggi politici Quorum e YouTrend ieri sulle nostre pagine, si è parlato ovviamente di crisi di Governo immaginando come e dove possa arrivare la Lega di Salvini ad oggi imbattibile in ogni sondaggio nazionale stilato. Salvatore Borghese al Sussidiario ha spiegato come Salvini abbia agito fuori dagli schemi finora, «Tutti ci siamo interrogati per settimane sul perché delle polemiche M5s-Lega dopo le europee, un non senso perché il voto era alle spalle; guardavamo quando si sarebbe chiusa la “finestra” del voto; facevamo il conto alla rovescia rispetto alla manovra economica». Il centrodestra unito (Lega+FdI+FI) otterrebbe ad oggi secondo Borghese «i due terzi dei seggi; anche una coalizione “sovranista” Lega-FdI si imporrebbe, ottenendo la maggioranza assoluta». Ma la quota 40% è fattibile? «Se una parte di elettori di FI e FdI votano in modo strategico, possono anche portare Salvini oltre il 40. Un po’ come accadde al Pd fondato da Veltroni nel 2007: alle politiche del 2008 il suo potenziale elettorale lo fece arrivare molto al di sopra del 30% di cui era accreditato all’inizio. Inoltre dopo il voto Salvini potrebbe tranquillamente allearsi con i partiti di centrodestra». Il Pd è praticamente doppiato, il M5s resta “unito” ma comunque spuntato rispetto a Salvini: molto, se non tutto, si giocherà sul quando si andrà alle urne. E questo non può stabilirlo neanche la Lega.

