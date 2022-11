Sondaggi politici/ Elezioni Regionali Lombardia: Moratti vincerebbe contro Fontana

I sondaggi politici si soffermano sulle prossime elezioni regionali in Lombardia, anche alla luce degli ultimi sviluppi. Letizia Moratti si è dimessa dalla carica di vicepresidente e assessore al Welfare: se si candidasse con il centrosinistra, secondo il sondaggio Winpoll per Repubblica, potrebbe vincere contro Lega e più in generale il centrodestra. Infatti, le è attribuito un 49 contro 43. Fantapolitica? In realtà una parte del Pd, la minoranza riformista, pensa davvero all’ipotesi Moratti. Ma i sondaggi indagano anche su altri possibili sfide. Attilio Fontana contro Carlo Cottarelli? In questo caso, il governatore uscente è in vantaggio 51 a 43. Il terzo scenario è quello di Attilio Fontana contro Pierfrancesco Majorino, europarlamentare Pd: quest’ultimo sarebbe in svantaggio, 39 contro 53.

Non cambierebbe la situazione con la sfida Fontana – Pierfrancesco Maran, assessore della giunta Sala a Milano: 52,5 contro 39. Ma questi sondaggi politici non specificano la composizione del centrosinistra e le variabili sono molte, anche alla luce delle candidature finali. Ad esempio, con Letizia Moratti in corsa per il centrosinistra, ci sarebbero Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, ma non M5s. Inoltre, pure una parte del Pd potrebbe staccarsi.

SONDAGGI POLITICI, LETIZIA MORATTI COL CSX? PD DIVISO

Ad esempio, Pierfrancesco Majorino mette le mani avanti: «Se ci fosse la candidatura di Moratti lavorerei con convinzione per un’altra candidatura. Non la voto nemmeno se resto l’unico…», le parole riportate da Repubblica. Del resto, il percorso di Letizia Moratti è netto: presidente Rai indicata dal centrodestra, ministra dell’Istruzione con Silvio Berlusconi, sindaca di Milano con la destra, poi candidata e sconfitta da Giuliano Pisapia, presidente di un grande gruppo bancario e infine in giunta Fontana fino a pochi giorni fa. Tino Magni di Alleanza verdi sinistra invita alla riflessione: «Il campo del centrodestra sarà pure diviso ma il centrosinistra non deve seguire la sirena di una sua candidatura nel nostro campo, semmai occorre proporre presto una alternativa valida». Ma Letizia Moratti oggi sarà in piazza a Milano nella manifestazione pro-Ucraina promossa da Calenda, a cui parteciperà la minoranza dem ai tempi legata a Renzi. «Vedrei bene un ticket tra Moratti e Cottarelli», è l’ultima proposta del leader di Azione. Pietro Bussolati, consigliere regionale Pd che era in segreteria nazionale con Nicola Zingaretti, avverte: «Serve un’alternativa a Moratti e Fon- tana e occorre ridare voce agli elettori democratici con le prima- rie, ricreano entusiasmo e consenso, come avvenne nel 2011 e non solo».

