Sondaggi politici/ Elezioni Regionali Toscana: Pd al 30%, parte davanti alla Lega

Sulle elezioni in Toscana, una delle regioni “rosse” che andrà al voto in questo nuovo anno, ci sono diversi sondaggi politici elettorali. Il primo, realizzato a metà dicembre da Swg, dava centrosinistra e centrodestra in parità, con la Lega però primo partito. Il secondo, realizzato da Emg su richiesta del Partito Democratico, vede invece i dem in testa col candidato di centrosinistra, avanti di quasi 10 punti su qualsiasi candidato del centrodestra. Questo vuol dire che Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio regionale, batterebbe tutti i potenziali candidati dell’altra fazione. A partire da Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia dato al 39,5 per cento contro il 48% di Giani. Fa un po’ meglio Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco e presidente della provincia di Grossetto, che è al 40,5 per cento. Nel sondaggio di Emg invece l’europarlamentare Susanna Ceccardi è attestata al 40 per cento. Il candidato del Movimento 5 Stelle è invece dato tra l’8,5 e il 9 per cento. Per quanto riguarda i voti di lista, il centrodestra è davanti al centrosinistra (41% contro 37%), ma il Pd ottiene il 30% dei voti contro il 27% della Lega, mentre M5s è la terza forza con il 10% seguito da Fratelli d’Italia all’8%, Italia Viva al 7% e Forza Italia al 6%.

SONDAGGI POLITICI, EVENTI PIÙ IMPORTANTI DEL 2019: DA ILVA A CONTE BIS

Tra gli ultimi sondaggi politici ve n’è uno che traccia un bilancio del 2019 e non solo per quanto riguarda i fatti di cronaca. L’istituto Demopolis ha infatti condotto una rilevazione per il Tg3 Rai in cui analizza la percezione degli italiani riguardo l’anno che si è concluso. A prevalere è la crisi e il rischio di chiusura dell’Ilva di Taranto: questa risposta è stata fornita dal 63 per cento degli intervistati. Tra i fatti politici che hanno caratterizzato il 2019 in Italia c’è la crisi politica di agosto e la nascita del governo Conte-bis. Questa risposta è stata indicata dal 68 per cento degli italiani. Poi c’è il successo di Matteo Salvini e quello della Lega alle Elezioni Europee, con il 60 per cento. Al 51 per cento invece la nascita del movimento delle Sardine, avvenuta a novembre. Per il 33 per cento degli elettori è importante anche l’inchiesta sui rapporti tra il Carroccio e la Russia. Infine, la scissione di Matteo Renzi dal Pd: questa risposta è stata segnalata dal 30 per cento degli intervistati.

