Sondaggi politici/ Elezioni Roma: Michetti al 29,3%, Raggi supera Gualtieri

La campagna elettorale in vista delle elezioni a Roma sta per entrare nel vivo e i sondaggi politici di Izi fanno scattare l’allarme in casa giallorossa. A differenza di quanto prospettato da casa Pd, secondo le rilevazioni dell’istituto al ballottaggio ci finirebbero Centrodestra e Movimento 5 Stelle: Enrico Michetti è dato al 29,3%, mentre la sindaca uscente Virginia Raggi al 23,5%. Staccato, seppur di poco, il dem Roberto Gualtieri al 23,1%. Infine Carlo Calenda è quotato al 19%.

Francesca Izzo: "Ddl Zan è sbagliato"/ "Capovolge realtà e annulla la biologia"

I sondaggi politici di Izi però fanno ben sperare il Partito Democratico attraverso altre rilevazioni. Secondo l’istituto, infatti, Roberto Gualtieri è sempre vincente al ballottaggio e anche con ampio margine. 38% contro 22,9% con Virginia Raggi, 37,9% contro 31,9% contro Enrico Michetti e 31,7% contro 29,9% contro Carlo Calenda. Dati legati soprattutto all’area di provenienza dell’elettorato “escluso” dal testa a testa finale, sempre di Centrosinistra.

DDL ZAN, CAOS AL SENATO/ Diretta video: respinta sospensiva con 1 solo voto di scarto

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU SCALA NAZIONALE

Archiviati i sondaggi politici sulle elezioni a Roma, passiamo alle intenzioni di voto su scala nazionale. I dati di Enzo Risso per Affari Italiani portano buone notizie alla Lega: a differenza da quanto riportato da altri istituti, il Carroccio di Matteo Salvini guadagna lo 0,3% e si porta al 22,5%. In calo il Partito Democratico: i dem perdono lo 0,3% e si attestano al 20,4%. Battuta d’arresto per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 18,8% al 18,5%. Il Movimento 5 Stelle perde mezzo punto percentuale e si attesta al 14,4%, mentre Forza Italia è dato all’8,1% (-0,2%).Al 2,4% troviamo +Europa e Sinistra Italiana, mentre Azione di Carlo Calenda scende al 2,2%. Tra gli altri partiti di Centrosinistra troviamo Italia Viva all’1,8%, Europa Verde all’1,6% e Art. 1 Mdp all’1,3%.

LEGGI ANCHE:

Green Pass e proroga stato d’emergenza/ Ipotesi Governo: obbligo ristoranti e stadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA