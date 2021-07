Sondaggi politici/ Elezioni Roma: Michetti al 35%, Gualtieri al 33%, Raggi bocciata

La campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative a Roma sta per partire, i primi sondaggi politici tracciano uno scenario chiaro. I dati di Demoskopica premiamo Centrodestra e Centrosinistra, mentre il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con un clamoroso flop.

I sondaggi politici per Anni 20 danno in vantaggio Enrico Michetti: il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia è quotato tra il 33% e il 37%. Subito dietro troviamo Roberto Gualtieri: l’ex ministro dell’Economia, volto Pd, è dato tra il 31% e il 35%. La sindaca uscente Virginia Raggi è bocciata: il consenso non va oltre il 14-16%. Non se la passa meglio Carlo Calenda, che si attesta tra il 12% e il 14%.

Alberto Quadrio Curzio: "Draghi persona giusta"/ "Italia atlantista, ma la Cina..."

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLE COMUNALI A ROMA

Il fallimento di Virginia Raggi nei suoi cinque anni di amministrazione è certificato da un altro dato: per quasi tre romani su quattro, il 74% per la precisione, ritiene che la qualità della vita nella Capitale è peggiorata. I sondaggi politici di Demoskopica hanno poi acceso i riflettori sulle priorità del prossimo sindaco: l’85% ha citato la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. Subito dopo troviamo il traffico con la viabilità e la mancanza di parcheggi (81%), l’inquinamento (72%), il degrado urbano (57%), la fatica di trovare una casa (20%), l’immigrazione (18%), la povertà e l’emarginazione sociale (17%) e la criminalità (16%). Dati che non lasciano spazi a grossi dubbi: strada in discesa per Centrodestra e Centrosinistra, mentre Virginia Raggi deve sperare in una clamorosa remuntada per confermare il mandato…

Luca Bernardo candidato sindaco Centrodestra a Milano?/ Chi è il pediatra "anti-Sala"

LEGGI ANCHE:

Palamara: “accordi giudici-Pd”/ “Intrecci con Napolitano e Minniti per le nomine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA