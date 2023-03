Sondaggi politici: Elly Schlein ha indice gradimento a 36/ Meglio solo Giorgia Meloni

I sondaggi politici di Ipsos rivelano che l’indice di gradimento di Elly Schlein, nuova segretaria del Pd, è pari a 36, dietro soltanto a quello di Giorgia Meloni (che è l’unica ad avere una prevalenza di giudizi positivi). Il parametro viene calcolato escludendo coloro che non la conoscono, che al momento sono ancora tanti: il 30%. Per il resto, come riportato dal Corriere della Sera, il 25% le dà un voto positivo ed il 45% le dà un voto negativo. È ancora presto per delle valutazioni concrete, ma l’entrata in scena della democratica ha suscitato sicuramente fin da subito un grande interesse negli elettori.

In casa Pd il cambio al vertice è stato di certo apprezzato. I dati infatti rivelano che il 77% le dà un giudizio positivo, mentre solo il 13% uno negativo. Il 20% non vuole ancora esprimersi. L’indice di gradimento parziale è di 86. Anche nelle altre liste del centrosinistra il bilancio è positivo, a quota 62. Il M5S invece è spaccato in due. Il 43% dà un parere positivo, mentre il 44% negativo; il 13% non si esprime, con indice di gradimento pari a 49.

Sondaggi politici: Elly Schlein ha indice gradimento a 36. I dati

Per quel che concerne le alleanze, secondo i sondaggi politici di Ipsos, le previsioni degli italiani sulle future mosse di Elly Schlein sono piuttosto incerte, soprattutto per un potenziale riavvicinamento tra Pd e M5S. Sul totale degli intervistati, solo il 20% di questi crede che ciò dovrebbe avvenire. I dubbi sussistono tra i democratici stessi, dove sono il 34% a volerlo. Per i pentastellati invece la percentuale sale al 57%. Per quel che concerne invece una alleanza con Azione-Italia Viva, solo il 6% del campione approva. La maggior parte, il 24%, ritiene che non dovrebbe esserci un’intesa con nessuno dei due partiti.

Quanto al posizionamento del partito e ai temi a cuore della nuova segretaria, le idee sono piuttosto chiare: il Pd sarà più vicino alle tematiche ambientali (36%), più di sinistra (33%), più attento alle istanze dei giovani (28%), più vicino ai ceti deboli (25%), più capace di comunicare chiaramente le proprie idee (25%), più radicale (24%).











