Sondaggi politici/ Emg: Lega 30%, boom Pd al 21,5%. Gregoretti, 43% con Salvini

Gli ultimi sondaggi politici presentati da Emg Acqua come ogni giovedì alla trasmissione “Agorà” non trasmettono grandi “scossoni” nella politica italiana, pur in dei giorni dove tra la prescrizione e il voto sul processo a Salvini per il caso Gregoretti gli eventi non sono certo stati minimi. La Lega in leggero calo finisce al 29,9% perdendo uno o0,1% in soli 7 giorni, mentre chi cresce più di tutti – ma è solo lo 0,2% – è il Partito Democratico di Zingaretti e Franceschini. Il Governo Conte-2 soffre di frizioni interne sul tema giustizia e la sentenza di ieri della Consulta contro la Legge Spazzacorrotti del Ministro Bonafede non aiuta di certo a migliorare i rapporti tra i grillini, i dem e la combattiva Italia Viva: resta però una crescita tanto per il Pd quanto per lo stesso M5s, pur rimanendo in forte crisi al 14,2% di consensi su scala nazionale. Non paga invece al momento, la strategia di Matteo Renzi: l’opposizione interna al Governo, qualche voto con Forza Italia e addirittura con la Lega, non hanno fatto “centro” nell’elettorato e così il neo-partito di ex Dem si ferma al 5,1% perdendo lo 0,1% in 7 giorni.

SONDAGGI EMG ACQUA (13 FEBBRAIO): GREGORETTI, 43% CON SALVINI

Chi resta in costante ascesa nei sondaggi politici stilati da Emg è sempre Fratelli d’Italia: il suo 11,6% conferma il dato della scorsa settimana e si proietta, insieme alla Lega di Salvini, ad essere seri candidati alla guida del Paese qualora si andasse alle urne. Non solo, la fiducia attorno a Giorgia Meloni è sempre più alta (come dimostrano i sondaggi politici di Ixé stilati martedì scorso a Cartabianca) e anche all’interno del Centrodestra non vi è più una univoca “guida” interna alla coalizione. Male ancora Forza Italia: cresce anche dello 0,1% ma resta subalterna agli altri due attori principali della coalizione e non sembra più convincere l’elettorato moderato che si divide tra FI, Italia Viva, Azione di Calenda (2,5% nei sondaggi) e Cambiamo! di Toti (1,1%). Chiudono le intenzioni di voto Emg anche La Sinistra al 2,6%, Europa Verde all’1,9% e +Europa all’1,8%. Interessanti e attuali invece i sondaggi promossi sempre da Emg questa volta sul caso Gregoretti, dopo la votazione di ieri in Aula che ha confermato il procedere al processo per l’ex Ministro Matteo Salvini: «il Senato ha votato l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, lei è..» si chiede nella domanda posta agli elettori intervistati. Ebbene, il 43% si schiera con la Lega e il Centrodestra mentre il 41% si dice favorevole al processo per sequestro di persona: entrando nelle pieghe dei voti per partito, il 21% dei leghisti a sorpresa sono convinti della buona idea del processo, forse proprio per far valere il paradosso giuridico e politico come ha spiegato Salvini ieri in Aula. Il 76% degli elettori Pd ritengono giusto il voto a favore del processo mentre il 26% degli elettori M5s si dice ancora a favore delle ragioni di Matteo Salvini.

