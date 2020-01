SONDAGGI POLITICI/ Emilia-Romagna, Bonaccini-Borgonzoni: le % dei vari istituti

Mancano poco più di 3 settimane alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e la sensazione sempre più diffusa – corroborata dai sondaggi politici – è che tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni possa andare in scena un testa a testa fino all’ultimo voto. Ne è convinto anche Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, che intervenuto ad Omnibus, su La7, ha dichiarato la Regione “contendibile“. Un’affermazione non scontata in ragione dello storico dell’Emilia-Romagna, considerata soltanto fino a qualche anno fa come una roccaforte inespugnabile per la sinistra. La crisi “rossa” italiana, comune a tutti i partiti di sinistra occidentali, sembra aver lambito anche le mura emiliano-romagnole, col centrodestra a trazione leghista che sogna il colpaccio: una vittoria in Regione che darebbe non solo la poltrona di governatrice alla Borgonzoni, ma con ogni probabilità la spallata al governo. Ma cosa dicono di preciso oggi i sondaggi?

SONDAGGI POLITICI EMILIA-ROMAGNA

Tutte le rilevazioni effettuate nel mese di dicembre descrivono il governatore uscente Stefano Bonaccini in lieve vantaggio rispetto alla sua competitor Borgonzoni. Il candidato del centrosinistra, secondo l’istituto Demopolis, guida con il 46% la partita elettorale, mentre la leghista viene data al 44%. Secondo Emg Acqua invece la forbice appannaggio di Bonaccini è di 3 punti: 46,5% contro 43,5% della candidata del Carroccio. Chi prevede una vittoria più larga, senza patemi d’animo, di tutto il centrosinistra è l’istituto Ixé: secondo il sondaggio effettuato giorno 17 dicembre, Bonaccini verrebbe confermato con il 47,2% dei voti a fronte del 40,1% della sua rivale. Partita aperta invece secondo Ipsos, che dà Bonaccini al 44,2% e Borgonzoni al 42,1%. Quale istituto di sondaggi sarà andato più vicino al risultato finale?

