Sondaggi politici Europee 2024/ Meloni +7 sul Pd, M5s al 17,6%, Lega sotto 9%. Campo largo flop per il 27%

SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA, LE INTENZIONI DI VOTO SULLE EUROPEE PREMIANO IL CENTRODESTRA: FDI SUL 27%, DERBY LEGA-FI

Osservando gli ultimi sondaggi politici diffusi da Euromedia Research per la trasmissione Rai “Porta a Porta” il voto delle Elezioni Europee 2024 non sembra affatto “lontano” due mesi: la battaglia interna alle varie coalizioni (o presunte tali come il “campo largo” che ancora fatica ad un’unità complessiva) sarà il fulcro della campagna elettorale assieme ai diversi programmi dei partiti europei in lotta per la nuova Commissione Ue e Parlamento Europeo. Le intenzioni di voto raccolte tra l’8 e il 9 aprile, a due mesi esatti dalle Europee 2024, mostrano ancora un netto vantaggio di Giorgia Meloni sulla diretta rivale Elly Schlein, tallonata dai 5Stelle mentre il “derby” interno al Centrodestra fra Salvini e Tajani per il momento vede avanti il Carroccio.

MIGRANTI/ "Primo sì al Patto per l'asilo, ma l'accordo è precario e ancora teorico"

Entriamo così nelle pieghe dei numeri disponibili con questi ultimi sondaggi politici prima della classica “Supermedia” YouTrend in arrivo venerdì: FdI guida il gruppo al 26,9% davanti al Pd con il 19,7%, guardato a vista dal M5s di Giuseppe Conte appena dietro con il 17,6% di preferenze su base nazionale. I sondaggi Euromedia danno poi alla Lega di Salvini l’8,7% mentre su Forza Italia il consenso è appena di poco sotto con l’8,5% delle preferenze: chiudono attorno alla soglia di sbarramento per le Europee (qui il nostro focus aggiornato, ndr) la lista di Renzi e Bonino, Stati Uniti d’Europa, al 4,4%, mentre ad oggi rimarrebbero fuori e senza seggi Azione Calenda (3,8%), AVS 3,7%, Lista Cateno De Luca “Libertà” 3,7%, Lista Santoro “Pace terra e dignità” 1,8%. L’astensione mista ad indecisione per le Elezioni, secondo i sondaggi politici Euromedia, si aggira attorno al 37%.

SCENARIO EUROPEE 2024/ Da von der Leyen a Draghi, da Gentiloni a Giorgetti: il ribaltone è servito

CAOS PD-M5S, LO STRAPPO DI CONTE: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI SUL FUTURO DEL “CAMPO LARGO”

Rimanendo sui sondaggi politici pubblicati da “Porta a Porta” lo scorso 9 aprile, non si può non trattare il tema politico del momento vissuto dal “campo largo progressista” in queste settimane: i presunti scandali giudiziari-elettorali in casa Partito Democratico – da Torino alla Puglia – hanno raffreddato e non poco i rapporti tra Schlein e Conte, rendendo più complessa la strada verso un’alleanza solida da contrapporre nei prossimi anni al Centrodestra di Meloni. In particolare, i sondaggi di Euromedia puntano l’attenzione sulla rinuncia di Conte e del M5s di partecipare alle Primarie del Centrosinistra a Bari assieme a Pad e AVS per la scelta del prossimo candidato sindaco.

Giunta Todde Regione Sardegna: nomi assessori, chi sono/ Sanità a un M5s da Roma, caos Pd su Cani-Industria

Secondo il 27,4% degli intervistati raggiunti dai sondaggi politici per la Rai, Conte non ha mai voluto davvero l’alleanza col Pd e attendeva solo l’occasione per poter rompere con Schlein: per il 19,8% invece il suo “strappo” è coerente con la linea politica del M5s a favore della legalità. Appena sotto, il 18,7% ritiene l’incidente di Bari relativo solo a quel Comune senza per questo precludere l’alleanza del “campo largo” futura: da ultimo, il 12,6% boccia in toto la scelta di Conte che farebbe a questo punto vincere il Centrodestra in un Comune dove da anni domina la sinistra. Vi è poi un ulteriore fattore che potrebbe scardinare le discussioni sulle prossime Comunali a Bari e sono per l’appunto le indagini della commissione inviata dal Viminale per valutare se vi siano effettive infiltrazioni mafiose all’interno del Consiglio Comunale dopo gli arresti per voto di scambio e corruzione nelle scorse settimane: il 50,4% ritiene che tali indagini possano portare significativi cambiamenti alle Comunali, ma solo per il 18,4% tali “modifiche” saranno realmente impattanti; il 29,5% invece non ritiene cambierà molto nelle votazioni delle Amministrative in giugno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA