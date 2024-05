Sondaggi politici Europee 2024, risultati seggi/ ‘Derby’ Lega-FI, FdI +8% sul Pd. Schlein spera con Ipsos ma…

GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI NOTO PRIMA DELLE EUROPEE 2024: DISTACCO ABISSALE TRA FDI E PD, IL “DERBY” FRA SALVINI E TAJANI

Quali sondaggi politici si avvicinano di più alla realtà del voto, quelli di Noto per Porta a Porta che danno quasi 8 punti di distanza tra Meloni e Schlein o quelli di Ipsos per il “Corriere della Sera” che vedono ridurre il gap a poco più del 4% tra le due donne leader e capoliste alle Elezioni Europee 2024? Il dilemma durerà probabilmente fino ai risultati effettivi del voto, l’indomani del 9 giugno prossimo: resta però una tendenza (che verrà sancita a breve dall’ultima Supermedia YouTrend) prima del “silenzio elettorale” che scatta da sabato 25 maggio, ovvero che Fratelli d’Italia sarà comunque il primo partito d’Italia e il Pd riuscirà a battere i 5Stelle nella sfida interna al “campo largo”.

Tutto il resto è sostanziale “mistero” con la difficoltà di un voto che nel completo sistema proporzionale può ancora dire tutto il contrario di tutto nelle ultime due settimane di campagna elettorale: partendo dagli ultimi sondaggi politici di Noto per il programma di Bruno Vespa, prima del “buio elettorale”, FdI con Meloni viene sondata al 28% delle preferenze, nettamente davanti al 20,5% del Pd di Schlein. Al terzo posto dei sondaggi politici, ancora in stallo il M5s di Conte al 15%, sopra di 6 punti alla quota “spareggio” in casa Centrodestra: se si votasse oggi, le intenzioni di voto direbbero 9% a testa per Lega e Forza Italia-Noi Moderati. Nella sfida invece sul “baratro” dello sbarramento, AVS, Stati Uniti d’Europa e Azione di Calenda sarebbero tutti nello spazio appena sopra il 4%: escluse infine dalla possibilità di avere eletti in Parlamento Ue le liste di Cateno De Luca (Libertà al 3%), Michele Santoro (Pace terra e dignità al 2%) e Stefano Bandecchi con Alternativa Popolare allo 0,5%.

Sulla base di questi sondaggi politici, Antonio Noto ha anche simulato la proiezione dei seggi che uscirebbe da questi risultati alle Europee: FdI viene data tra un minimo di 23 e un massimo di 25 eletti, Pd con 15-17 mentre il Movimento 5Stelle non oltre gli 11-13; chiudono sui 3 eletti a testa sia Calenda che Renzi che il duo Fratoianni-Bonelli.

SCHLEIN SPERA NEI SONDAGGI POLITICI IPSOS: PD AL 22,5% CON CALO FDI E CRESCITA DI AVS

Inutile dire che visti i sondaggi politici Noto e in generale tutti gli ultimi dati pubblicati in questa ultima settimana, la speranza elettorale in casa Partito Democratico è quanto emerso nei dati di Ipsos per il “Corriere”, l’unica analisi infatti che vede una distanza molto ridotta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein a due settimane dal voto. «FdI cala al 26,5% e il Pd sale al 22,5% e dunque il divario tra i due partiti si sarebbe assottigliato a quattro punti», spiega Nando Pagnoncelli, direttore di Ipsos, presentando i suoi sondaggi politici sul quotidiano milanese.

Si tratterebbe del massimo exploit della lista dem in tutta la campagna elettorale, in quanto finora sempre data tra il 19 e massimo il 21%: con la crescita del Pd nell’ultimo mese (+1,3%, generata anche dall’affluenza al ribasso che premierebbe gli elettori più “europeisti” di tradizione), la lista di Meloni calerebbe ancora di qualche punto pur comunque rimanendo attorno ai risultati delle Elezioni Politiche. In attesa di capire se la realtà confermerà questo dato o la “media” diversa di tutti gli altri, Ipsos mostra una crescita importante anche della Lega fino all’8,6% con un recupero nelle ultime settimane contro il 9,2% dei due partiti affiliati al PPE (FI e NM). Davanti al duo dei vicepremier Salvini e Tajani troviamo al 15,4% il M5s di Conte, mentre dietro la lotta è serrata con il “boom” di AVS di Ilaria Salis fino al 4,5%, il calo di Azione fino al 3,6% e il risultato risicato di Renzi con Bonino fino al 4,1%. Se infine venissero confermate le percentuali stimate da Ipsos (sondaggio realizzato tra il 20 e il 21 maggio 2024), Fratelli d’Italia otterrebbe oggi 22 seggi (dopo i 6 europarlamentari alle scorse Europee in quota ECR); il Pd rimarrebbe a 19 seggi, 13 il Movimento 5 stelle (+1). In casa Centrodestra, Forza Italia confermerebbe 7 europarlamentari, così come la Lega (che però nel 2019 ne aveva 29): chiudono i seggi stimati dai sondaggi politici Ipsos Alleanza Verdi Sinistra con 4 eletti e Stati Uniti d’Europa con 3.

