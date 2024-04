Sondaggi politici Europee/ FdI +7% (e +6 seggi) sul Pd, Conte al 17%. 60% boccia Ilaria Salis candidata AVS

I SONDAGGI POLITICI EUROMEDIA VERSO LE EUROPEE: LE INTENZIONI DI VOTO CON FDI SOPRA SCHLEIN, CONTE VERSO IL 17%, FI DAVANTI A LEGA

Il Centrodestra ha vinto le Elezioni Regionali in Basilicata e si proietta con consensi e preferenze in risalita anche verso le Europee 2024, sebbene per un elettore su tre non vi saranno dirette “conseguenze” tra il voto lucano e quello di giugno: lo spiega Alessandra Ghisleri, direttrice dei sondaggi politici Euromedia, nel suo editoriale su “La Stampa” dove presenta le ultime intenzioni di voto legate alle Elezioni Europee. Sono e saranno voti decisamente diversi, ma resta problematico soprattutto per il Centrosinistra il grado di divisione e calo dei consensi soprattutto per il Pd di Elly Schlein.

IA & POLITICA/ I rischi che il Ddl del Governo cerca di neutralizzare

I sondaggi politici Euromedia mostrano una distanza ancora netta fra le due principali leader che saranno candidate nelle liste FdI e Dem alle imminenti Europee (Giorgia Meloni ha annunciato oggi nella kermesse a Pescara la sua presenza in lista con Fratelli d’Italia, sebbene ovviamente non sarà poi europarlamentare qualora dovesse essere eletta). Le intenzioni di voto con interviste raccolte fino al 24 aprile 2024 mostrano FdI al 27,2% mentre il Pd resta al 20,3% dopo le sconfitte in Abruzzo e Basilicata: il M5s di Giuseppe Conte resta ancorato al 16,8% crescendo comunque nelle preferenze verso il 17%: nel “derby” in casa Centrodestra, il binomio Forza Italia-Noi Moderati all’8,7% resta davanti di poco alla Lega di Salvini con l’8,5% su base nazionale.,

Roberto Vannacci "Classi separate per disabili"/ Cei "Riproducono ghetti", lui precisa "Mie parole snaturate"

Restano invece a rischio “sbarramento” tutte le altre liste in corsa: ad oggi, Renzi con Bonino in “Stati Uniti d’Europa” entrerebbe in Europarlamento con il 4,4% mentre Azione di Calenda al 3,8% no, in bilico invece AVS al 4%. Da ultimo, Libertà con Cateno De Luca vale il 2,3% nei sondaggi politici mentre la lista Santoro “Pace Terra e Dignità” non va oltre il 2%: indecisi e astensione questa settimana valgono circa il 38,5% degli intervistati Euromedia.

SEGGI EUROPEE E CANDIDATURE “FAMOSE”: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI DI GHISLERI, DA VANNACCI A SALIS

Rimanendo sul fronte Europee, i sondaggi politici condotti da Ghisleri per Euromedia Research su “La Stampa” producono anche l’ultimo calcolo disponibile sull’assegnazione dei 76 seggi a disposizione dell’Italia nel prossimo Parlamento Europeo dopo il voto dell’8-9 giugno 2024. Con le intenzioni di voto sopra presentate, ecco che Meloni (ECR-Conservatori e Riformisti) recupererebbe ben 23 seggi sui 76 totali, ben 6 in più della rivale Schlein con il Partito Democratico (PSE-Socialisti Europei): al terzo posto il gruppo ancora senza famiglia europea di M5s con 14 seggi.

Salvini "Vannacci? C'è chi candida chi è in carcere con gravi accuse"/ "Sinistra usa e occupa le istituzioni"

Pari I seggi per FI-NM in quota PPE con Tajani e Lupi, così come la Lega di Salvini (ID-Identità e Democrazia) con 7 possibili eletti a testa: chiuderebbero ad oggi la lista dei partiti che superano lo sbarramento i 4 seggi a testa per Stati Uniti d’Europa (Renew) e Alleanza Verdi-Sinistra (Sinistra). Con l’imminente scadenza della presentazione delle liste con tutti i candidati alle Europee, Ghisleri riflette sulla presenza di nomi “famosi” per raccogliere più preferenze possibili, fondamentali in un sistema di voto che è puro proporzionale: da Vannacci con la Lega ad Annunziata col Pd, da Ilaria Salis con AVS fino a Carolina Morace con il M5s, secondo la direttrice dei sondaggi politici Euromedia «la presenza di candidati famosi non garantisce il successo elettorale necessariamente, e la loro idoneità a rappresentare gli interesse dei cittadini europei deve essere valutata in base a competenza, proposte e dedizione al servizio pubblico». Con una domanda su tutte, i sondaggi politici di Ghilseri riflettono sulla presenza con Fratoianni e Bonelli della maestra monzese detenuta in Ungheria e accusata di gravi pestaggi e lesioni: ebbene, il 58,7% degli intervistati ritiene del tutto inaccettabile la sua candidatura alle Europee, mentre solo il 20,3% difende la presenza nelle liste di AVS.

© RIPRODUZIONE RISERVATA