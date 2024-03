Sondaggi politici Europee/ ‘Governo Ursula’ cala, destra a 225 seggi. Media: FI sorpassa Lega, Fdi +7% su Pd

LA SUPERMEDIA DEI SONDAGGI POLITICI DELLA SETTIMANA: FI SORPASSA LA LEGA, FDI TORNA A SALIRE NEI CONSENSI COME IL PD

Come ogni venerdì mattina la Supermedia YouTrend sui sondaggi politici della settimana delinea la “fotografia” più attuale possibile dei consensi in atto alle forze principali in Parlamento, con uno sguardo già piuttosto interessato a quello che succederà in giugno con il voto delle Elezioni Europee. Dopo alcune settimane di calo nei consensi, Fratelli d’Italia torna a salire nei sondaggi politici, sebbene di uno 0,1% pari a quanto il Partito Democratico è riuscito a fare tra la scorsa settimana e questa.

I dati raccolti dalla Supermedia YouTrend si riferiscono ai sondaggi politici settimanali di Demopolis (data di pubblicazione: 21 marzo), Eumetra (21 marzo), Ipsos (28 marzo), Noto (19 marzo), Piepoli (22 marzo), SWG (18 e 25 marzo) e Tecnè (16, 22 e 25 marzo. Ebbene, FdI di Giorgia Meloni sale fino al 27,6% su scala nazionale, seguiti dal Pd di Elly Schlein al 20,1% di preferenze, davanti al M5s di Giuseppe Conte al 16% complessivo. Sorpasso importante di Forza Italia sulla Lega, con un +0,5% raccolto da Tajani rispetto all’alleato Matteo Salvini: il Carroccio al 8,1% viene infatti sopravanzato dagli azzurri, mentre tutti i restanti partiti restano al momento sotto la soglia di sbarramento al 4% per le Europee. Verdi-Sinistra tracolla dello 0,5% questa settimana finendo al 3,7% complessivo, davanti comunque al 3,3% sia di Azione-Calenda che di Renzi-Italia Viva, 2,7% invece per PiùEuropa, 1,5% ItalExit, Unione Popolare 1,3% e Noi Moderati sale all’1,1%. Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra a guida Meloni questa settimana secondo la media dei sondaggi politici salirebbe al 44,9% contro il 26,5% del Centrosinistra a guida Schlein, con un 6,6% delle forze centriste e il 16% del Movimento 5Stelle. Secondo il sondaggio settimanale di Euromedia vi è un primo dato effettivo su come andrebbe la nuova lista “Stati Uniti d’Europa” messa a punto da Renzi con Bonino in questi giorni e pronta ad essere presentata per le Europee: ad oggi, l’unione di Italia Viva, PiùEuropa, Psi, Volt e Libdem non andrebbe oltre il 4,7% su scala nazionale, con Calenda che al 4% rimarrebbe però fuori.

SONDAGGI POLITICI PIEPOLI: LA PREVISIONE DEI SEGGI VERSO LE EUROPEE, SALE LA DESTRA MA SENZA MAGGIORANZA (PER ORA)

Parlando invece di sondaggi “freschissimi” non possiamo non citare la nuova analisi presentata stamattina da Nicola Piepolli su “Il Giornale”: secondo il direttore degli omonimi sondaggi politici, la corsa alle Europee vedrebbe al momento la Coalizione “Ursula” al governo negli ultimi 5 anni in netto calo di consensi ma ancora l’unica vera maggioranza possibile a poco più di 2 mesi dalle Elezioni di giugno. I seggi al Parlamento europeo sono 720 e ad oggi vengono divisi così: 420 per la maggioranza, costituita da popolari (PPE), socialisti (PSE) e macroniani (Renew Europe); 191 per le formazioni sovraniste (ID) e conservatrici di destra (ECR); 109 per i partiti ambientalisti (Verdi) e di sinistra (Sinistra Unitaria Europea).

Secondo le proiezioni mostrate però oggi dai sondaggi politici Piepoli, la coalizione uscente calerebbe fino a 398 seggi con i tre partiti principali che avrebbero ancora la maggioranza assoluta dei seggi, il 55%, ma devono preoccuparsi dell’importante calo in diversi Stati dei propri rispettivi movimenti politici, specie per i liberali pro-Macron. Il PSE di cui fa parte il Pd calerebbe a 136 seggi, Renew (Iv, Azione, PiùEuropa) scende di molto perdendo 17 seggi e finendo a quota 85 rispetto ai 102 di oggi, il PPE (Fi, Noi Moderati) rimarrebbe stabile a 177 seggi. Netta risalita per i movimenti di destra, a cominciare da ID di cui partecipano Lega e Le Pen: 81 i seggi per gli indennitari, +22 rispetto alle precedenti Elezioni Europee, mentre salirebbero di 8 eletti i Conservatori di Meloni-FdI, da 68 attuali a 76 totali. Da ultimo, i sondaggi politici Piepoli inquadrano la crescita della Sinistra (a 37 a 42) e il crollo invece dei Verdi, da 72 a 55.











