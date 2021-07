Sondaggi politici/ FdI 20,2%, Lega 20,1%, giù Pd. Conte leader? Italiani scettici

Il nuovo corso del Movimento 5 Stelle e le intenzioni di voto al centro dei nuovi sondaggi politici di Euromedia Research per La Stampa. L’istituto di Alessandra Ghisleri ha fatto il punto della situazione sulla nuova fase pentastellata con Conte leader e c’è grande scetticismo: per il 49,4% l’ex premier non riuscirà a rilanciare il M5s, mentre il 38,8% è di parere opposto. Dati notevolmente diversi tra gli elettori grillini: 90,7% positivi e 7,4% negativi.

I sondaggi politici di Euromedia Research hanno poi analizzato i possibili effetti della presenza di Giuseppe Conte come leader del Movimento 5 sulla tenuta del governo. Per il 48,1% non costituisce un rischio, per il 25,2% sì, mentre il 14,4% ha preferito non rispondere. Anche in questo caso c’è un bilanciamento diverso tra gli elettori M5s: per il 48,5% Conte può costituire un problema per la tenuta del governo, per il 37,1% no.

SONDAGGI POLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO

Passiamo adesso ai sondaggi politici sulle intenzioni di voto degli italiani sempre grazie ai dati di Euromedia Research per La Stampa. In vetta alla classifica troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3% e si attesta al 20,2%. In lieve calo anche la Lega: il carroccio passa dal 20,3% al 20,1%. Il Partito Democratico è quotato al 19,1%, in ribasso dello 0,4%, mentre il Movimento 5 Stelle fa un interessante balzo in avanti: +0,9%, pentastellati al 15,2%. Buone notizie anche per Forza Italia, con gli azzurri che passano dal 7,5% al 7,8%. Azione di Carlo Calenda perde mezzo punto percentuale e scende al 3,3%, mentre tra i partiti minori di centrosinistra troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (-0,4%), MDP-Articolo 1 all’1,9% (+0,1%) +Europa all’1,8% (+0,2%) e Sinistra Italiana all’1,7% (+0,1%). Infine, Federazione dei Verdi – Europa Verde all’1,6% (-0,1%).

