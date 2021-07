Sondaggi politici/ FdI 20,4%, Lega a -0,1%. Ddl Zan: 31% a favore di un compromesso

Novità significative dalla supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi. Confermato il sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni della Lega. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,6% rispetto a due settimane fa, attestandosi al 20,4%. Decisivo il calo del Carroccio: il partito di Matteo Salvini passa infatti dal 20,6% al 20,3%.

La supermedia dei sondaggi politici segnala la crescita del Partito Democratico, oggi al 19,5% (+0,1%), e l’importante ribasso del Movimento 5 Stelle: i pentastellati perdono lo 0,8% e scendono al 14,9%. Passi indietro anche per Forza Italia: gli azzurri dal 7,9% passano al 7,6%. Azione di Carlo Calenda guadagna mezzo punto percentuale ed è quotato al 3,6%, mentre tra i partiti minori di sinistra troviamo Italia Viva al 2,2% (+0,2%), Sinistra Italiana al 2,1% (+0,1%) e Art. 1-MDP al 2,1% (+0,2%). Infine troviamo +Europa all’1,7% (-0,1%) e Verdi all’1,6% (=).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL DDL ZAN

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Piepoli per Rainews24 su uno dei temi più divisivi all’interno del Parlamento italiano: parliamo del ddl Zan, la legge contro l’omotransfobia fortemente voluta dal Centrosinistra. Il Pd sta continuando a rifiutare il dialogo con Lega e Centrodestra, e si va verso uno slittamento della discussione al Senato a settembre. Ma cosa ne pensano gli italiani? Secondo i sondaggi politici di Piepoli, il 31% è a favore del compromesso. Per il 29%, invece, va approvato così com’è, di parere totalmente opposto il 17%. Il restante 23% ha preferito non rispondere al quesito.

