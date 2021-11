Sondaggi politici/ FdI 20,9%, Pd 20%, Lega in rialzo. Fiducia Draghi in crescita

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Termometro politico, non mancano le novità. La prima riguarda Mario Draghi, torna a crescere la fiducia nei confronti del primo ministro: il 49,7% ha espresso gradimento, il 20,6% molto e il 29,1% abbastanza. Di parere contrario, invece, il 49,5%: il 20% ha poca fiducia, il 29,5% per nulla. Il restante 0,8% ha preferito non rispondere al quesito.

Passiamo adesso ai sondaggi politici legati all’orientamento di voto. In vetta alla classifica troviamo ancora Fratelli d’Italia, quotata al 20,9%, mentre Partito Democratico e Lega salgono rispettivamente al 20% e al 19,6%. In ribasso il Movimento 5 Stelle, dato al 15,4%, mentre Forza Italia si attesta al 7,1%. Stabile Azione di Calenda al 3,4%, mentre La Sinistra (3%) supera Italia Viva di Renzi (2,7%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLA PANDEMIA

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Termometro politico legati alla pandemia. Secondo quanto rilevato, gli italiani promuovono la gestione della pandemia da parte del governo rispetto al resto d’Europa: per il 56,9% sta andando meglio grazie alle vaccinazioni e al green pass, mentre per il 13,5% sta andando meglio grazie al gran numero di vaccinazioni, restando contrario al certificato verde. Solo per 1,4%, invece, sta andando meglio perché il Covid da noi è arrivato prima e se ne andrà prima. Per l’8% si tratta di una coincidenza, guardando tutti i Paesi non sembra esserci correlazione tra ciò che viene fatto dai governi e l’andamento dei contagi, mentre per il 18,6% non possiamo sapere se va uguale o peggio che altrove, considerando che i dati ufficiali sono contraddittori, no c’è chiarezza su come sono calcolati i decessi

