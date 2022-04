Sondaggi politici/ FdI (21,1%) tallona il Pd (21,2%), Lega sotto il 16%

Arrivano interessanti aggiornamenti dalla supermedia dei sondaggi politici stilata da Youtrend per Agi. Si accende il duello in vetta alla classifica tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia, divisi appena dallo 0,1%. I dem di Enrico Letta passano dal 21,3% al 21,2%, mentre il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e si attesta al 21,1%. Terzo posto per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,6% ed è quotato al 15,9%.

La supermedia dei sondaggi politici di Youtrend per Agi segnala il ribasso del Movimento 5 Stelle: i pentastellati di Giuseppe Conte perdono lo 0,2%, dati al 13,3%. Bene Forza Italia: gli azzurri di Silvio Berlusconi passano dall’8,2% all’8,5%. In calo Azione/+Europa al 4,4% (-0,3%), Italexit al 2,2% (-0,1%) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (-0,2%). Sinistra Italia guadagna lo 0,4% e si attesta al 2,1%. Infine, spazio ai Verdi al 2% e Articolo 1-Mdp al 2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico e analizziamo il giudizio degli italiani sui media e sulla loro gestione durante la pandemia. Per il 21% i media sono stati onesti, mentre per il 28,9% hanno dato troppo spazio alle teorie complottiste e no vax per fare audience. Per l’11,4% hanno dato maggiore rilievo alle posizioni dominanti pro-vax per fare audience, mentre per il 36,6% hanno riportato solo le posizioni imposte dall’alto limitando al minio quelle alternative. Il restante 2,1% ha preferito non rispondere al quesito.

I sondaggi politici di TP hanno poi chiesto agli italiani se giornali, tv e social media hanno una regia comune. Per il 29,1% ognuno ha la propria linea editoriale, giusta o sbagliata che sia. Per il 13,8% c’è una comune tendenza a ospitare posizioni complottiste per fare audience, mentre per il 30,8% c’è un’agenda comune che viene mimetizzata invitando qualcuno con idee differenti, ma lasciandogli limitata libertà di parola. Il 23,5% crede che i vari media veicolino tutti la stessa visione falsa della realtà in modo concordato. Il restante, 28% non ha risposto al quesito.

